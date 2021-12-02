لجنة تقصي الحقائق: لا أوامر بفض التظاهرات في بغداد وتسجيل استشهاد متظاهرين اثنين

أكدت لجنة تقصي الحقائق بأحداث تظاهرات محيط الخضراء، اليوم الأربعاء، أن الكلمة الفصل بشأن الأحداث ستكون لمجلس القضاء.

وفقا لما أفادته تابناك_قالت اللجنة في مؤتمر صحفي: "دونا أكثر من 200 إفادة بشأن أحداث محيط الخضراء"، لافتة الى أنه "تمت الاستعانة بالصور وكاميرات المراقبة القريبة من الأحداث".

وأضافت اللجنة: "توصلنا إلى حقائق بعدم وجود أي أوامر بشأن فض التظاهرات، بالاضافة الى أنه لا توجد أي خطط أو أوامر بحرق خيام المتظاهرين"، مؤكدة أن "أحداث محيط الخضراء سجلت استشهاد متظاهرين اثنين".

وتابعت أنه "تمت إحالة الأوراق الخاصة بالأحداث إلى مجلس القضاء"، مبينة أن "قطعات الحشد الشعبي قامت بدور مهم في التهدئة". وأشارت إلى أنه "ستكون الكلمة الفصل بشأن الأحداث لمجلس القضاء".