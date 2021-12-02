وزارة التضامن تطلق حملة وطنية للتكفل بالأشخاص دون مأوى

أطلقت وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، بالتعاون مع الشركاء ومختلف الهيئات الأمنية، حملة وطنية واسعة عبر الأحياء والشوارع للتكفل بالأشخاص دون مأوى سيما مع الأجواء الباردة الحالية.

وفقا لما أفادته تابناك_شددت الوزارة على المرافقة النفسية والإدماج الاجتماعي والمهني كونها المحاور الأساسية في برنامج القطاع للتكفل بالفئات في وضعية اجتماعية صعبة، سيما الأشخاص دون مأوى.

ويتم التكفل بالأشخاص بدون مأوى المتواجدين في الشارع على مستوى مصالح المساعدة الاجتماعية الاستعجالية المتنقلة وفي فضاءات مفتوحة بالمؤسسات المتخصصة التابعة للقطاع، على غرار دور الأشخاص المسنين وديار الرحمة، حيث يسهر فريق متعدد الاختصاصات يتكون من نفسانيين ومساعدين اجتماعيين ومربين متخصصين وأطباء على توفير الرعاية اللازمة لهذه الفئة.