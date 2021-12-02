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وزير الخارجية المغربي: لجعل الأزمة الصحية فرصة لتعزيز تعددية أطراف متضامنة

دعا وزير الشؤون الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، امس الثلاثاء، في الاجتماع الوزاري لمجموعة الـ 77 والصين، إلى جعل الأزمة الصحية فرصة لتعزيز تعددية أطراف متضامنة، بدءا بضمان ولوج شامل وعادل إلى اللقاحات.
رمز الخبر: ۶۱۲۲۷
تأريخ النشر: 01 December 2021

وفقا لما أفادته تابناك_قال بوريطة، في كلمة عبر تقنية المناظرة المرئية أمام الاجتماع الـ45 لوزراء خارجية مجموعة الـ 77 والصين، المنعقد في نيويورك، إنه "يتعين أن نعمل على جعل هذه الأزمة الصحية بمثابة فرصة لتعزيز تعددية الأطراف ومنحها مزيدا من التضامن".

وأضاف بوريطة، خلال هذا الاجتماع حول "الانتعاش المستدام في عهد كوفيد-19 وتأثيره على التنمية"، أن هذا التضامن يمر قبل كل شيء عبر ضمان الولوج الشامل والعادل إلى اللقاحات، مشيرا إلى أن أقل من ستة في المائة من ساكنة إفريقيا فقط تم تلقيحها لحد الآن بشكل كامل.

وأبرز بوريطة، في هذا السياق، أنه على الرغم من الآفاق الاقتصادية العالمية الواعدة، فإن الانتعاش لا يزال "متفاوتا" في ظل سياق صحي "متقلب" يتسم بظهور موجات جديدة من العدوى.

وقال بوريطة، إن استمرار الأزمة الصحية تضاعف مواطن الهشاشة والمشاكل الهيكلية التي تعاني منها معظم اقتصاداتنا، والتي يصعب معالجتها دون استثمارات جريئة في القطاعات الحيوية كالصحة والتعليم والحماية الاجتماعية والبنيات التحتية، والطاقة النظيفة والتنمية المستدامة.

كما لاحظ بوريطة أن جائحة كوفيد -19 كشفت الى أي مدى تكمن أهمية الاستثمار في التنمية البشرية والمستدامة للمجتمعات، موضحا أنه لهذا السبب "يجب أن تظل أجندة 2030 في صلب التعاون الدولي وعملنا الجماعي".

وحسب بوريطة، فإن مجموعة الـ 77 والصين يجب أن يركزا على التغير المناخي، "أكبر تحد في عصرنا"، والذي يشكل "تهديدا وجوديا" للدول الأكثر هشاشة. وشدد على أنه "يتعين علينا، بالتالي، تكثيف تعبئتنا ودعوتنا لتجسيد الالتزامات التي تم التعهد بها، ولا سيما من قبل البلدان المتقدمة".

وشدد بوريطة، عل أهمية تعزيز التضامن وتحفيز الشراكة العالمية لفائدة البلدان الأقل نموا، مشيرا إلى أن مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بالبلدان الأقل نموا، المقرر عقده في الدوحة في يناير المقبل، يوفر، في هذا السياق الدولي الصعب، الفرصة لإطلاق برنامج عمل جديد، طموح وقابل للتحقيق في الآن ذاته، مما سيمكن البلدان الأقل نموا من رفع التحديات التي تواجهها.

وتضم هذه المنظمة، التي تم إحداثها من قبل 77 دولة، وتتولى غينيا رئاستها الدورية لعام 2021، حاليا 134 دولة عضو. ومع ذلك، لا يزال يشار إليها باسم مجموعة ال77 في مفاوضات وجلسات الأمم المتحدة.

 

         

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