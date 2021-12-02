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صالح خلال استقباله وفد الشيوعي: المرحلة الراهنة تتطلب إدراكا عاليا للتحديات

رأى الرئيس العراقي برهم صالح أن المرحلة الراهنة تتطلب "إدراكا عاليا للتحديات واستجابة فاعلة للاستحقاقات الوطنية الكبرى" التي تنتظر البلد".
رمز الخبر: ۶۱۲۲۲
تأريخ النشر: 01 December 2021

وفقا لما أفادته تابناك_أشار صالح خلال استقباله وفد الحزب الشيوعي العراقي برئاسة سكرتير الحزب رائد فهمي، إلى "ضرورة تكاتف الجميع والشروع بالإصلاحات الضرورية في مختلف القطاعات وتثبيت ركائز الحكم الرشيد".

وبحث الرئيس العراقي مع وفد الشيوعي مستجدات الأوضاع السياسية والتحديات التي تواجه البلد في الظرف الراهن "وما تتطلبه من تضافر الجهود وتوحيد الصف الوطني من أجل حماية الأمن والاستقرار في البلد، والاستجابة لتطلعات الشعب وحل المشاكل والأزمات المتعلقة بأوضاع المواطنين، والعمل على تحسين الأوضاع المعيشية والخدمة"، بحسب بيان رسمي.

هذا وهنأ الرئيس العراقي الوفد بانعقاد المؤتمر الـ11 للحزب الشيوعي، مشيدا بـ"الدور الريادي والتاريخي الذي لعبه في إطار الحركة الوطنية العراقية من أجل إرساء الديمقراطية وتجاوز مرحلة الاستبداد وبناء العملية السياسية والارتقاء بها".

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