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المقداد يبحث مع دشتي مجالات التعاون بين الحكومة والاسكوا

بحث وزير الخارجية السورية فيصل المقداد مع رولا دشتي وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والأمين التنفيذي للجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا “الإسكوا” مجالات التعاون بين الحكومة السورية والإسكوا.
رمز الخبر: ۶۱۲۱۹
تأريخ النشر: 01 December 2021

وفقا لما أفادته تابناك_أشاد الوزير المقداد بالتعاون القائم بين الجانبين وبالجهود التي تبذلها الإسكوا للتعامل مع الأولويات والاحتياجات الوطنية من خلال التنسيق المستمر مع الجهات السورية المعنية منوهاً بالنتائج الإيجابية التي أثمرت عن ذلك.

وشدد الوزير المقداد على ضرورة زيادة وتعزيز التعاون مع الإسكوا في مختلف المجالات ولا سيما في ظل الأوضاع الناجمة عما تتعرض له سورية من حرب إرهابية وإرهاب اقتصادي وإجراءات قسرية أحادية الجانب مفروضة عليها والتي تنعكس سلباً على حياة الشعب السوري وأوضاعه الاقتصادية.

من جهتها أعربت دشتي عن تقديرها للتعاون القائم بين الحكومة السورية والإسكوا وللتسهيلات والدعم المقدم لعملهم في سورية مؤكدة أن المنظمة ستقوم بكل ما يمكن لتنفيذ مهامها بما يخدم الشعب السوري.

وعرضت دشتي خطط العمل الحالية المقررة وإمكانيات توسيعها خلال الفترة القادمة مؤكدة حرصها على التنسيق مع الجهات السورية المعنية لتحقيق التقدم في كل البرامج والمشاريع ضمن إطار الاحتياجات الوطنية.

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