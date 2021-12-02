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سعيد باجتماع مجلس الجيوش: تونس ليست لقمة سائغة

قال الرئيس التونسي قيس سعيد، إن بلاده ليست لقمة سائغة ومؤسساتها ستبقى قائمة، واصفا من يعمل على ضرب الدولة بـ"الواهم". جاء ذلك خلال ترأس سعيد، اليوم الثلاثاء، اجتماع المجلس الأعلى للجيوش في قصر قرطاج.
رمز الخبر: ۶۱۲۱۷
تأريخ النشر: 01 December 2021

وفقا لما أفادته تابناك_كما جدّد الرئيس سعيد ، التأكيد على العمل وفق الدستور والتمسّك باحترام الحقوق والحريات وتطبيق القانون على الجميع على قدم المساواة.

وأعرب قيس سعيد عن أصدق عبارات الاعتزاز بوطنية القوات المسلحة العسكرية وبما تبذله من أعمال للحفاظ على الدولة والدفاع عن الوطن، كما ذكّر، في هذا الإطار، بدورها في تأمين سير الانتخابات والامتحانات الوطنية وفي حملات التلقيح.

وشدّد سعيد على أن تونس قويّة بشعبها وبتاريخها الحافل بالبطولات والأمجاد وهي بحاجة إلى الصادقين المخلصين للوطن، مؤكّدا، في هذا الإطار، على مواصلة العمل بنفس العزيمة وبنفس الاستعداد من أجل إعلاء راية الوطن وتحمّل الأمانة كاملة للتصدّي لكل من يتربّص بتونس ولتحقيق آمال الشعب وعدم إيهامه بقوانين لن تجد طريقها إلى التطبيق.

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