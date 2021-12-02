22 شهيدا وجريحا اثر تصعيد قوى التحالف السعودي على مدينة صعدة

ارتقى 22 مواطنًا بين شهيد وجريح استقبلتهم مستشفياتِ صعدة اليوم الاربعاء جرّاءَ استهدافِهم بأسلحةِ التحالف السعوديِّ في مديرياتِ صعدة الحدودية.

وفقا لما أفادته تابناك_سقط 22 مواطنًا بين شهيد وجريح استقبلتهم مستشفياتِ صعدة اليوم الاربعاء جرّاءَ استهدافِهم بأسلحةِ التحالف السعوديِّ في مديرياتِ صعدة الحدودية.

تصعيدٌ واضحٌ في أوّلِ يومٍ من شهرِ ديسمبر في مديريتَي منبه وشدا الحدوديَّتَين بصعدة، شهداءُ وجرحى بينهم ثلاثةُ مهاجرينَ وصلَ عددٌ منهم إلى ثلاجةِ هيئةِ المستشفى الجمهوريِّ وعلى أسرّةِ الطوارئ ِفي مستشفياتٍ أخرى.

يفتحُ العدوانُ هذا الشهرَ بهذا العددِ فصلًا جديدًا من الانتهاكاتِ بحق الابرياء، وهو يمارس أبشع أنواع الحروب غير آبه بمجتمع دولي ولا مؤسسات مدنية، يقتل في كل يوم ويسفك الدماء بالرغم من وجود مواثيق دولية تمنعه من ممارسة هذا الإجرام وذلك لأنه يأبى الا ان ينفذ ما يجده مناسبا في صفحات حياته الإجرامية.