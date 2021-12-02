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البروفيسور بلقاسم يلقي محاضرة بجامعة ورقلة حول الثورة الصناعية الرابعة

قدم البروفيسور والعالم الجزائري بلقاسم حبة محاضرة بجامعة قاصدي مرباح بورقلة حول الثورة الصناعية الرابعة أين قدم الملامح الاقتصادية التي سيكون عليها العالم في المرحبة المقبلة.
رمز الخبر: ۶۱۲۱۲
تأريخ النشر: 01 December 2021

وأكد بلقاسم حبة بأنه يقوم بهذه المحاضرات للبقاء على اتصال بين الأساتذة والطلبة للعمل على زرع الفكر الايجابي في الطلبة. وأضاف أن الاحتكاك المباشر مع الطلبة يساعد على التحصيل العلمي.

وتجدر الإشارة إلى أن المحاضرة شهدت حضورا كبير للطلبة وللمهتمين بالشأن الاقتصادي والشباب من أصحاب المؤسسات الناشئة.

تحصل الباحث الجزائري الدكتور بلقاسم حبة مؤخرا على براءة الاختراع الـ 500 بالولايات المتحدة الأمريكية في مجال التكنولوجيا الذكية. وسلمته براءة الاختراع شركة “إكبري كوربورايشن” الكائن مقرها بكاليفورنيا والتي تسلم شهادات تكنولوجية وشهادات الملكية الفكرية.

وحسب ما نقلته وكالة الأنباء الجزائرية، فإن الدكتور بلقاسم حبة الحائز على أكثر من 1000 براءة اختراع وتطبيقات ابتكاريه يعتبر كأحد كبار المخترعين في العالم. بينما تمحورت أخر ابتكاراته حول تطوير أشباه مواصلات ثلاثية الأبعاد وتكنولوجيات الإدماج للأجهزة المحمولة والإعلام الآلي وقاعدة البيانات.

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