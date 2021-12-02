النص الأصلي
صفحه نخست » عمومی
۴۲مشاهدات
‍ پ

دعما لفلسطين.. لقاء "دور النخب المثقفة في مواجهة التطبيع" في بيروت

بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، دعا التجمع الأكاديمي في لبنان لدعم فلسطين لقاءً حواريًا تحت عنوان دور النخب المثقفة في مواجهة التطبيع...
رمز الخبر: ۶۱۲۱۰
تأريخ النشر: 01 December 2021

بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، دعا التجمع الأكاديمي في لبنان لدعم فلسطين لقاءً حواريًا تحت عنوان دور النخب المثقفة في مواجهة التطبيع، شارك فيه جمع من المثقفين والإعلاميين والكتاب لإيجاد رؤية جديدة للتحديات الحاصلة تجاه القضية الفلسطينيّة.

كلمة التجمع الأكاديمي في لبنان لدعم فلسطين ألقتها رشا شكر، التي أكّدت فيها على الحقّ الثابت للشعب الفلسطيني في أرضه وثرواته.

كما كان للمفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان كلمة في المناسبة ركّز فيها على أهمية دور الجامعات والإعلام الجديد في الصراع مع الكيان المحتلّ.

بدوره أكّد معاون رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله عبدالله قصير أنّ مناهضة التّطبيع هي مسؤوليّة وطنيّة وإسلاميّة وقوميّة ويجب أن يقوم بها كل نخب ومثقفي المجتمع.

من جهتها، أكّدت الأستاذة الجامعيّة ندى شمس الدّين أنّ مجموعة التوصيات هذه ستسلم للأمم المتحدة وللمنظمات الدولية والحقوقيّة وسيكون لها متابعة.

"تبادل"

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
الاسم:
البرید الإلکتروني:
* التعلیق:
آخرالاخبار
قائد الجيش يزور معسكرا لفوج آزاد كشمير
ندوة إعلامية للتوعية من مخاطر مرض السيدا
حملة وطنية للتلقيح في إطار مواجهة فيروس كورونا
وزير الدفاع المصري يلتقي مع قادة وفود العسكرية في القاهرة
مساع حكومية لحماية المرأة من العنف
الوزير فراز: رئيس الوزراء يريد إجراء الانتخابات المقبلة من خلال التصويت الإلكتروني
الإعلان عن استراتيجية جديدة للتنمية الفلاحية
استئناف الرحلات الجوية مع دول جنوب القارة الأفريقية
اعتماد جرعة معززة للمواطنين من اللقاحات مع بدء تفشي المتحور الجديد أوميكرون
لجنة تقصي الحقائق: لا أوامر بفض التظاهرات في بغداد وتسجيل استشهاد متظاهرين اثنين
وزارة التضامن تطلق حملة وطنية للتكفل بالأشخاص دون مأوى
بينيت يغير تعريف الوحدة الشرطية الخاصة لتشمل "مكافحة الإرهاب"
وزير الخارجية المغربي: لجعل الأزمة الصحية فرصة لتعزيز تعددية أطراف متضامنة
منخفض جوي في فلسطين وتساقط أمطار غزيرة على مناطق قطاع غزة
حادث سير بين شاحنتين في منطقة الحمراء
حماس تحذر الصهاينة من مماراستهم الأخيرة: سيف القدس ما زالت حاضرة في الأذهان
مجلس الوزراء يؤكد على صلاحية الحكومة الاتحادية حصراً بتنفيذ قرار حماية المنتج الوطني
الإفراج عن 31 أسيرا من أبناء مديريات محافظة البيضاء المحررة
استئناف الملاحة في مضيق البوسفور باتجاه واحد بعد تعليقها بسبب تعرض اسطنبول لرياح عاتية
بوتين: توسيع الناتو بنيته العسكرية في اوكرانيا خط أحمر بالنسبة لنا
ظهور قرية كانت غارقة بالمياه منذ 35 عاماً في كردستان
الاطار التنسيقي: نرفض رفضاً قاطعا نتائج الانتخابات
حماس والجهاد تؤكدان على حق شعبنا الفلسطيني بمواصلة مقاومته الاحتلال حتى التحرير
قوى الإطار التنسيقي: نرفض نتائج الإنتخابات.. وتخبط المفوضية يؤكد الشكوك بالتزوير
إسقاط طائرة تجسس مقاتلة صينية الصنع خلال قيامها بأعمال عدائية في أجواء محافظتي صعدة وعمران
بوتين ونظيره الفيتنامي يتفقان على تطوير التعاون العسكري التقني بين البلدين
خطة اميركية لمواجهة سلاح الطائرات المسيرة في ايران
ستولتنبرغ: روسيا ستدفع ثمنا غاليا إن اعتدت على أوكرانيا
وزير الصناعة الإيراني: مستعدون للمساهمة في إعادة تشغيل المعامل المتوقفة في سورية
ايران والعراق لديهما إرادة جادة لمعالجة ملف جريمة اغتيال القادة