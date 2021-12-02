دعما لفلسطين.. لقاء "دور النخب المثقفة في مواجهة التطبيع" في بيروت

بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، دعا التجمع الأكاديمي في لبنان لدعم فلسطين لقاءً حواريًا تحت عنوان دور النخب المثقفة في مواجهة التطبيع...

بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، دعا التجمع الأكاديمي في لبنان لدعم فلسطين لقاءً حواريًا تحت عنوان دور النخب المثقفة في مواجهة التطبيع، شارك فيه جمع من المثقفين والإعلاميين والكتاب لإيجاد رؤية جديدة للتحديات الحاصلة تجاه القضية الفلسطينيّة.

كلمة التجمع الأكاديمي في لبنان لدعم فلسطين ألقتها رشا شكر، التي أكّدت فيها على الحقّ الثابت للشعب الفلسطيني في أرضه وثرواته.

كما كان للمفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان كلمة في المناسبة ركّز فيها على أهمية دور الجامعات والإعلام الجديد في الصراع مع الكيان المحتلّ.

بدوره أكّد معاون رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله عبدالله قصير أنّ مناهضة التّطبيع هي مسؤوليّة وطنيّة وإسلاميّة وقوميّة ويجب أن يقوم بها كل نخب ومثقفي المجتمع.

من جهتها، أكّدت الأستاذة الجامعيّة ندى شمس الدّين أنّ مجموعة التوصيات هذه ستسلم للأمم المتحدة وللمنظمات الدولية والحقوقيّة وسيكون لها متابعة.

"تبادل"