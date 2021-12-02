وزير الصحة: اليمن واحدة بين ستين دولة تتوفى فيها نصف الأمهات خلال الولادة

أكد وزير الصحة العامة اليمني طه المتوكل أنّ ثمانية آلاف امرأة تموت بسبب مضاعفات الحمل والولادة سنويا ونتيجة تأثيرات الحصار وذلك خلال المؤتمر العلمي الثاني حول طب النساء والتوليد الذي ينظمه مستشفى السبعين للأمومة والطفولة.

وفقا لما أفادته تابناك_أكد وزير الصحة العامة اليمني طه المتوكل أنّ ثمانية الاف امرأة تموت بسبب مضاعفات الحمل والولادة سنويا ونتيجة تأثيرات الحصار.

وخلال المؤتمر العلمي الثاني حول طب النساء والتوليد الذي ينظمه مستشفى السبعين للأمومة والطفولة أشار المتوكل إلى أنّ ما بين 80 ألف الى 100 ألف هو معدّل وفيات المواليد سنويا في اليمن تحت الحصار وأنّ أكثر من 70 بالمئة من أدوية الولادة لا تتوفر، ويمنع التحالف إدخالها، في وقت يتم التهديد من قبل المنظمات بسحب دعم الدواء، وأضاف المتوكل أنّ رقم الوفيات بين النساء والأطفال اليمنيين نتيجة تأثيرات الحصار هو اضعاف من سقطوا بالنار وان تخفيض معاناة الأمهات والأطفال يكون بوقف الحرب والحصار.

بدوره أكد ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان "رستور أوهاني" ان اليمن واحدة بين ستين دولة تتوفى فيها نصف الأمهات خلال الولادة.