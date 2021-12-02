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المفوضية الاوروبية تحذّر من خطر "أوميكرون" وتطالب بتعزيز الإجراءات الوقائيّة

رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، تحذّر من التحدي الذي تشكله السلالة المتحورة من فيروس كورونا المستجد "أوميكرون" خلال مؤتمر صحفي عقدته في بروكسل للوقوف على آخر التطورات المتعلقة بأزمة تفشي فيروس كورونا المتحور "أوميكرون".
رمز الخبر: ۶۱۲۰۶
تأريخ النشر: 01 December 2021

وفقا لما أفادته تابناك_حذّرت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، من التحدي الذي تشكله السلالة المتحورة من فيروس كورونا المستجد "أوميكرون"، وحثّت كافة الأطراف المعنية على "التأهب للأسوأ".

وفي مؤتمر صحفي عقدته في بروكسل، اليوم الاربعاء، أكدت فون دير لاين أنه "على دول الاتحاد الأوروبي تسريع توزيع الجرعات المعززة من لقاحات كورونا للحفاظ على الحماية من الفيروس والمتحور "​أوميكرون​"، مشددةً على "إننا في سباق مع الزمن لمواجهة تفشي المتحور "أوميكرون".

وقالت فون دير لاين: "قرأنا عن التحورات المتعددة وما قد يعنيه ذلك، ونعلم من خبرتنا مع بيانات السلالة دلتا أنه سباق مع الزمن"، وأضافت: "يخبرنا العلماء أنه يتعين علينا فعل كل ما يمكن لاستغلال الوقت المتاح لنا بأفضل ما يمكن حتى نملك معرفة مؤكدة بشأن خصائص العدوى بأوميكرون وشدة الأعراض".

وتابعت قائلةً إن الجرعات المعززة من لقاحات كورونا توفر حماية قوية ضد الفيروس ومتحوراته ⁧.

وتوجهت المسؤولة الاوروبية الى العالم بالقول: "تأهبوا للأسوأ وتمنوا الأفضل"، لافتًا إلى أن التطعيم الكامل والجرعة المعززة هما أفضل سبيل للحماية.

وكانت منظمة الصحة العالمية دعت الملقحين ضد فيروس كورونا إلى مواصلة اتباع الإجراءات الاحترازية وعلى رأسها ارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي، مشيرةً إلى أنه "لا دليل حتى الآن على تراجع فعالية لقاحات كورونا أمام متحور أوميكرون".

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