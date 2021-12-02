النص الأصلي
صفحه نخست » عمومی
۴۲مشاهدات
‍ پ

ارتفاع حصيلة ضحايا العاصفة في إسطنبول إلى 5 قتلى و63 جريحا

أعلنت وزارة الصحة التركية أنّ العاصفة التي ضربت منطقة مرمرة في شمال غرب البلاد يومي الإثنين والثلاثاء أسفرت عن مقتل خمسة أشخاص وإصابة 63 آخرين بجروح.
رمز الخبر: ۶۱۲۰۴
تأريخ النشر: 01 December 2021

وفقا لما أفادته تابناك_أدّت العاصفة الإثنين برياحها العاتية التي بلغت سرعتها 130 كلم/ساعة إلى اقتلاع أشجار وتطاير أسطح وانهيار مآذن وأبراج ساعات في عدد من مدن منطقة مرمرة، بما فيها اسطنبول.

وعلى الرّغم من أنّ شدّة العاصفة تراجعت الثلاثاء، إلا أنّ رياحاً قوية استمرّت في الهبوب على المنطقة، متسبّبة باضطرابات في حركة النقل الجوي وبإغلاق مدارس في عدد من البلديات.

وقال وزير الصحّة التركي فخر الدين قوجة في تغريدة على تويتر إنّ "خمسة أشخاص لقوا مصرعهم وأصيب 63 آخرون بجروح في الكارثة التي سبّبتها العاصفة ليبيتشيو في منطقة مرمرة".

وأظهرت مشاهد نُشرت على مواقع التواصل الاجتماعي وبثّتها وسائل إعلام تركية سقف مقهى تقتلعه الرياح ويتطاير كأوراق الشجر، وشرفة تسقط من أعلى مبنى بفعل العاصفة، وشاحنة للنقل الثقيل وهي تموج تحت تأثير الريح قبل أن تنقلب على جنبها على طريق سريع بالقرب من اسطنبول، في حين سقط برج ساعة معدني ضخم وتحطّم على الأرض كما لو كان برجاً من ورق.

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
الاسم:
البرید الإلکتروني:
* التعلیق:
آخرالاخبار
قائد الجيش يزور معسكرا لفوج آزاد كشمير
ندوة إعلامية للتوعية من مخاطر مرض السيدا
حملة وطنية للتلقيح في إطار مواجهة فيروس كورونا
وزير الدفاع المصري يلتقي مع قادة وفود العسكرية في القاهرة
مساع حكومية لحماية المرأة من العنف
الوزير فراز: رئيس الوزراء يريد إجراء الانتخابات المقبلة من خلال التصويت الإلكتروني
الإعلان عن استراتيجية جديدة للتنمية الفلاحية
استئناف الرحلات الجوية مع دول جنوب القارة الأفريقية
اعتماد جرعة معززة للمواطنين من اللقاحات مع بدء تفشي المتحور الجديد أوميكرون
لجنة تقصي الحقائق: لا أوامر بفض التظاهرات في بغداد وتسجيل استشهاد متظاهرين اثنين
وزارة التضامن تطلق حملة وطنية للتكفل بالأشخاص دون مأوى
بينيت يغير تعريف الوحدة الشرطية الخاصة لتشمل "مكافحة الإرهاب"
وزير الخارجية المغربي: لجعل الأزمة الصحية فرصة لتعزيز تعددية أطراف متضامنة
منخفض جوي في فلسطين وتساقط أمطار غزيرة على مناطق قطاع غزة
حادث سير بين شاحنتين في منطقة الحمراء
حماس تحذر الصهاينة من مماراستهم الأخيرة: سيف القدس ما زالت حاضرة في الأذهان
مجلس الوزراء يؤكد على صلاحية الحكومة الاتحادية حصراً بتنفيذ قرار حماية المنتج الوطني
الإفراج عن 31 أسيرا من أبناء مديريات محافظة البيضاء المحررة
استئناف الملاحة في مضيق البوسفور باتجاه واحد بعد تعليقها بسبب تعرض اسطنبول لرياح عاتية
بوتين: توسيع الناتو بنيته العسكرية في اوكرانيا خط أحمر بالنسبة لنا
ظهور قرية كانت غارقة بالمياه منذ 35 عاماً في كردستان
الاطار التنسيقي: نرفض رفضاً قاطعا نتائج الانتخابات
حماس والجهاد تؤكدان على حق شعبنا الفلسطيني بمواصلة مقاومته الاحتلال حتى التحرير
قوى الإطار التنسيقي: نرفض نتائج الإنتخابات.. وتخبط المفوضية يؤكد الشكوك بالتزوير
إسقاط طائرة تجسس مقاتلة صينية الصنع خلال قيامها بأعمال عدائية في أجواء محافظتي صعدة وعمران
بوتين ونظيره الفيتنامي يتفقان على تطوير التعاون العسكري التقني بين البلدين
خطة اميركية لمواجهة سلاح الطائرات المسيرة في ايران
ستولتنبرغ: روسيا ستدفع ثمنا غاليا إن اعتدت على أوكرانيا
وزير الصناعة الإيراني: مستعدون للمساهمة في إعادة تشغيل المعامل المتوقفة في سورية
ايران والعراق لديهما إرادة جادة لمعالجة ملف جريمة اغتيال القادة