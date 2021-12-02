ولاة عدد من المحافظات يؤدون اليمين أمام الرئيس سعيد

وفقا لما أفادته تابناك _الولاة الجدد هم: سعيد بن زايد والي ولاية مدنين، عز الدين شلبي والي ولاية بن عروس، فوزي مراد والي ولاية صفاقس، نادر الحمدوني والي ولاية قفصة.

وقال الرئيس التونسي سابقاً إن الأسباب التي دعت إلى اللجوء إلى الفصل 80 من الدستور، هي المسؤولية التي يتحملها بعد أن تحول البرلمان إلى حلبة صراع وسالت فيه الدماء وتعطلت أعماله في أكثر من مناسبة نتيجة للعنف المادي والعنف اللفظي.

وأكد سعيد خلال اتصال هاتفي تلقاه مؤخرا من وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية أنطوني بلينكن، على أن الفساد عم وانتشر في الدولة وفي المجلس النيابي ذاته، كما أشار إلى أن العديد من المغالطات التي يتم نشرها في الخارج لا أساس لها من الصحة ولا علاقة لها بالواقع بل أكثر من ذلك يتم اللجوء إلى عدد من الشركات بأموال مشبوهة المصدر للإساءة إلى تونس.