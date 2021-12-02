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"سوناطراك" تعلن فتح تحقيق حول حادث مصفاة سكيكدة

أعلن مجمع "سوناطراك"، اليوم الأربعاء، عن فتح تحقيق حول الحريق المسجل صباح أمس الثلاثاء بمصفاة سكيكدة.
رمز الخبر: ۶۱۱۹۹
تأريخ النشر: 01 December 2021

وأوضح المجمع في بيان،وصل تابناك نسخة منه، أنه "على إثر الحادث الذي شهدته البارحة مصفاة سكيكدة في حدود الساعة العاشرة صباحًا، وبالتحديد على مستوى وحدة الريفورمينغ، توجّه مساء أمس وفد مكوّن من وزير الطاقة والمناجم والرئيس المدير العام لشركة سوناطراك ورئيس لجنة ضبط المحروقات والسلطات المحلية، لتفقد الوضعية عن قرب والاطمئنان على صحة العمال الجرحى جراء هذا الحادث".

وكشف وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب، عن إجلاء أحد المصابين في حادث حريق مركب تكرير النفط إلى مستشفى عين النعجة بالعاصمة لتلقي العلاج اللازم.

وأوضح الوزير في تصريح صحفي على هامش اطلاعه على مخلفات هذا الحريق، أن مجمع سوناطراك تكفل بتحضير طائرة طبية خاصة لنقل هذا المصاب ليلة الثلاثاء إلى مستشفى عين النعجة العسكري المتخصص في مجال الحروق و ذلك بأمر من رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون الذي يتابع تطورات هذا الحادث منذ وقوعه وقد وجّه باتخاذ الإجراءات العاجلة في حينها.

وبلغ عدد جرحى هذا الحادث تسعة عمال، "ستة منهم في حالة صحية جيدة استطاعوا العودة إلى بيوتهم سالمين بينما لا يزال ثلاثة جرحى تحت المتابعة الطبية بالمصالح الاستشفائية، من بينهم مصاب واحد بحروق متفاوتة الخطورة والذي تم نقله الى مستشفى عين النعجة العسكري.

وخلال هذه الزيارة "وجّهت تعليمات من أجل المباشرة في التحقيق التقني لمعرفة أسباب وحيثيات هذا الحادث"، بحسب بيان "سوناطراك".

وكانت شركة ​الطاقة​ الجزائرية "​سوناطراك​"، أعلنت سيطرتها على ​حريق​ شب في مصفاة مدينة سكيكدة، وأدى الى إصابة 9 عمال.

 

         

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