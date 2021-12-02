رصد ثاني إصابة بمتحوّر "أوميكرون" من فيروس كورونا وإجراءات حكومية صارمة

أعلنت السلطات في اليابان، اليوم الأربعاء، تسجيل إصابة ثانية بالمتحور الجديد لفيروس كورونا "أوميكرون".

وفقا لما أفادته تابناك_قد وسّعت اليابان حظر السفر المفروض على الأجانب القادمين إلى البلاد، ومنعت دخول الأشخاص الذين لديهم إقامة من 10 دول في جنوب إفريقيا.

كما قررت السلطات في اليابان تعليق رحلات الطيران الجديدة إليها لمدة شهر، بالإضافة إلى البدء في تقديم جرعة معززة من لقاح فيروس كورونا في جميع أنحاء البلاد، مستهدفة في البداية العاملين في مجال الرعاية الصحية.

واتخذت اليابان، الاثنين الماضي، بعض أكثر الخطوات صرامة على مستوى العالم بإغلاق حدودها أمام غير اليابانيين لمدة شهر تقريبًا بعد ظهور أوميكرون.

وأمس الثلاثاء، رصدت اليابان أول إصابة بمتحور أوميكرون لرجل عاد من ناميبيا.