القيادي فى الجبهة الشعبية جميل مزهر: العودة للإتفاق النووي انتصار للسياسةالايرانية

أكّد القيادي فى الجبهة الشعبية جميل مزهر أنّ العودة للإتفاق النووي الإيراني هو انتصار للسّياسة الإيرانية ودبلوماسيتها.

وفي تصريح لتابناك، أشار مزهر إلى أنّ هذا الأمر من شأنه أن يعيد الإعتبار للموقف الإيراني للعمل بشكل واسع من أجل رفع العقوبات والحصار عن الدولة الإيرانية.

وأكد مزهر أنه من غير الممكن أن تتغير السياسة الإيرانية لأنّ لديها ثابت وهو دعم قوى المقاومة ومواصلة برامجها ودورها في تطوير قدرتها.

هذا واستضافت فيينا منذ نيسان/أبريل حتى حزيران/يونيو من العام الحالي 6 جولات من المفاوضات برعاية الاتحاد الأوروبي لإعادة إحياء الاتفاق النووي الإيراني في ظل انسحاب الولايات المتحدة منه عام 2018 خلال ولاية رئيسها السابق، دونالد ترامب، الذي فرض حظرًا على إيران، لترد الأخيرة بخفض التزاماتها ضمن الصفقة منذ 2019.

وجرت المفاوضات رسميًا بين إيران من جهة وروسيا والصين وبريطانيا وفرنسا وألمانيا من جهة أخرى، بينما شاركت الولايات المتحدة في الحوار دون خوضها أي اتصالات مباشرة مع الطرف الإيراني.

*الجبهة الشعبية : العدوان على اليمن جريمة يجب أن تتوقف والمقاومة ستنتصر

رأى القيادي في الجبهة الشعبيّة جميل مزهر، أن الحرب المستمرة على اليمن هي عدوان همجي بربري من دول الخليج مدعومة من الولايات المتحدة الأمريكية.

وأضاف مزهر أن هذا العدوان يواصل القتل والبطش بالأطفال والنساء، مشددًا على أن هذه جريمة يجب أن تتوقف.

وقال مزهر إن المطلوب من المجتمع الدولي هو إجبار وإلزام هذه الدول بوقف هذا العدوان، مشيرًا الى أن المقاومة في اليمن ستنتصر.