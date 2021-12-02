رئيسة الحكومة تبحث مع رئيسة مكتب البنك الأوروبي لإعادة الاعمار سبل التعاون المالي والمساندة

وفقا لما أفادته تابناك_مثّل اللقاء مناسبة لتدارس سبل التعاون المالي والمساندة الفنّية للمشاريع التي يتبنّاها البنك الأوروبي لإعادة الاعمار والتنمية سيما في مجالات الطاقة والرقمنة والبنية التحتيّة في إطار شراكة بين القطاعين العام والخاص، وكذلك تدخل البنك في مجال النقل وفي انجاز مدن خضراء "green city ".

وثمّنت رئيسة الحكومة مجهودات البنك الأوروبي لإعادة الاعمار والتنمية في مساندة المثال التنموي في تونس منذ العام 2012 ودوره في مزيد توسيع مجالات التعاون والشراكة بين الجانبين في قطاعات الطاقة والصناعة والدعم المالي واللوجستي لعدد من المؤسسات الصغرى والمتوسطة.