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السلطات الصحية ترصد أول إصابة بمتحور "أوميكرون" لمواطن قادم من شمال إفريقيا

أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الاربعاء، تسجيل 1039 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، مقابل 13 وفاة جديدة.
رمز الخبر: ۶۱۱۹۵
تأريخ النشر: 01 December 2021

وفقا لما أفادته تابناك _صرّح مصدر مسؤول في وزارة الصحة السعودية بأنه تم رصد حالة إصابة بالسلالة المتحورة "أوميكرون" من فيروس كورونا في المملكة، لمواطن قادم من إحدى دول شمال إفريقيا.

وقال المصدر، اليوم الأربعاء، إنه تم إجراء التقصي الوبائي وعزل المصاب والمخالطين له واستكمال الإجراءات الصحية المعتمدة.

وشدّد على ضرورة الإسراع لاستكمال تلقي جرعات اللقاح، والالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية والبروتوكولات المعتمدة، وكذلك أهمية التزام القادمين من السفر بالتعليمات المتعلقة بالحجر والفحص المخبري لسلامتهم وسلامة الجميع.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الداخلية السعودية عن تعليق الرحلات الجوية القادمة من دول مالاوي، زامبيا، مدغشقر، أنغولا، سيشل، موريشيوس، جزر القمر والمغادرة إليها، لأسباب تتعلق بتفشي جائحة فيروس كورونا.

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