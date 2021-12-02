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لافروف يصف تصريحات ستولتنبيرغ بالمتهورة ويعلق على إمكانية فرض عقوبات على كييف

أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، في تعليقه على احتمال فرض عقوبات على كييف لعدم الامتثال لاتفاقيات مينسك، أن روسيا تعارض الإجراءات الأحادية الجانب.
رمز الخبر: ۶۱۱۹۴
تأريخ النشر: 01 December 2021

وفقا لما أفادته تابناك_قال لافروف في كلمة ألقاها في مجلس الاتحاد (الغرفة العليا بالبرلمان الروسي)، اليوم الاربعاء: "نحن، من حيث المبدأ، ضد العقوبات من جانب واحد، على الرغم من أن العقوبات في حالة أوكرانيا لن تكون أحادية الجانب، لأن أوكرانيا نفسها قد فرضت بالفعل، إذا جاز التعبير، عقوبات على العديد من مواطنينا، والمؤسسات الفردية".

ونوّه وزير الخارجية الروسي إلى أن كييف أصبحت أكثر فأكثر غطرسة فيما يتعلق بروسيا، لكن موسكو لن تنهار.

وأشار الوزير إلى أن السلك الدبلوماسي الروسي اضطر لنشر مراسلاته مع زملائه من فرنسا وألمانيا.

من جانب آخر، انتقد لافروف، تصريحات الأمين العام للناتو، ينس ستولتنبيرغ، حول إمكانية نقل الحلف أسلحة نووية إلى شرق أوروبا، واصفًا إياها بـ "المتهورة".

وذكر أنه أثناء عملية تشكيل الائتلاف الحكومي في ألمانيا، نشرت وسائل إعلام تسريبات عن بعض أعضاء الائتلاف الذين دعوا إلى دمج المطالبة بإخراج الأسلحة النووية من الأراضي الألمانية في برنامج الحكومة الجديدة.

وتابع قائلاً: "وفي الوقت الذي لم يتم فيه بعد اتخاذ القرار النهائي بهذا الشأن، صرح السيد ستولتنبيرغ بأنه إذا كانت ألمانيا لا تريد ذلك، فنحن سننقل الأسلحة النووية شرقًا. هل من توضيحات إضافية يحتاج إليها زملاؤنا الغربيون حتى يتوقف هذا التصرف المتهور - إذا أمكنني وصفه بهذا التعبير اللطيف؟".

ولفت الوزير الروسي الى أن "هناك شيئًا فيما يبدو يدفع الأمين العام للناتو إلى هذا التصرف بالغ العدوانية".

كما علّق لافروف على تصريح الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو حول إمكانية بلاده استقبال أسلحة نووية روسية في حال قيام الناتو بنشر مثل هذه الأسلحة في أراضي بولندا المجاورة لبيلاروس، قائلاً: "أرى في هذا التصريح تحذيرًا بالغ الجدية جاء في المقام الأول ردًا على السياسة المتهورة التي يخوضها الغرب".

 

         

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