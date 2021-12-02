النص الأصلي
صفحه نخست » عمومی
۴۶مشاهدات
‍ پ

المتحدث بإسم لجنة الامن القومي: لدى طهران خيارات إن لم تصل مفاوضات فيينا الى نتيجة

رمز الخبر: ۶۱۱۹۳
تأريخ النشر: 01 December 2021

أعرب المتحدث باسم لجنة الامن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الايراني محمود عباس زاده عن إعتقاده "بأن إيران فرضت نفسها في هذا النظام غير العادل، وأجبرته على القبول بها كقوة"، لافتًا الى "أن إيران تفضل معالجة الأمور بالحوار والسلام بعيدًا عن التكاليف الباهظة، وأن لديها سيناريوهات أخرى، إن لم تصل المفاوضات الى نتيجة".

وفي تصريحات لتابناك، اليوم الاربعاء، أضاف عباس زاده، أن "المفاوضات تجري مع مجموعة 4+1، لأن أمريكا خرجت من الاتفاق النووي، ولم تلتزم بتعهداتها"، مشددًا على أن "واشنطن سقطت أكثر مما مضى من عيون الشعب الايراني"، معربًا عن "اعتقاده بأنه لا وجود لحوار وإتفاق جديد، ما لم يكن هناك التزام الاطراف بما تم التوقيع عليه في الاتفاق".

وأشار عباس زاده الى أن "نتيجة جولة المفاوضات الحالية ليست مهمة، المهم هو طرح الموقف الحقوقي والقانوني والمنطقي للشعب الايراني بكل شفافية وعلنية"، مضيفا أن "طهران إلتزمت بتعهداتها مئة بالمئة، إنما الطرف المقابل لم يلتزم ابدا بتعهداته وفرض المزيد من الحظر عليها".

ولفت إلى أن "الحظر وصل الى مرحلة لا يمكن ادخال الادوية واللقاحات الى ايران، بدون رحمة"، متسائلاً ، "باي وجه يريدون التفاوض معنا ؟"، مضيفا "يجب ان يحددوا موقفهم من عدم التزامهم بتعهداتهم، وماذا ان عادوا اليه؟، ولماذا لم يفوا بتعهداتهم؟."

وتابع قائلاً إن "طهران تسعى الى تعطيل مفاعيل الحظر، واتخذت خيارات اخرى على الرغم من تكاليفها"، مشيرًا إلى أن "الاطراف يعلمون جيدا اننا نجحنا في ذلك، وانه بحسب الاتفاق النووي، يجب عليهم رفع الحظر لكنهم لم يفعلوا ذلك".

وأوصى عباس زاده دول 4+1 ألا "يكونوا أسراء اللعبة الامريكية، وان يفكروا بشكل مستقل وحر، هم ليسوا ولاية من ولايات امريكا، وعليهم الحفاظ على اعتبار الدول الاوروبية، وأن يعملوا وفقًا لحق ايران الطبيعي بعودة الاطراف للالتزام بالاتفاق النووي، مضيفا ان ايران دولة قوية مقتدرة واختارت طريقها، وأن الحكومة والشعب بالاعتماد على القدرات الداخلية فرضت ايران نفسها على العالم".

 

         

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
الاسم:
البرید الإلکتروني:
* التعلیق:
آخرالاخبار
قائد الجيش يزور معسكرا لفوج آزاد كشمير
ندوة إعلامية للتوعية من مخاطر مرض السيدا
حملة وطنية للتلقيح في إطار مواجهة فيروس كورونا
وزير الدفاع المصري يلتقي مع قادة وفود العسكرية في القاهرة
مساع حكومية لحماية المرأة من العنف
الوزير فراز: رئيس الوزراء يريد إجراء الانتخابات المقبلة من خلال التصويت الإلكتروني
الإعلان عن استراتيجية جديدة للتنمية الفلاحية
استئناف الرحلات الجوية مع دول جنوب القارة الأفريقية
اعتماد جرعة معززة للمواطنين من اللقاحات مع بدء تفشي المتحور الجديد أوميكرون
لجنة تقصي الحقائق: لا أوامر بفض التظاهرات في بغداد وتسجيل استشهاد متظاهرين اثنين
وزارة التضامن تطلق حملة وطنية للتكفل بالأشخاص دون مأوى
بينيت يغير تعريف الوحدة الشرطية الخاصة لتشمل "مكافحة الإرهاب"
وزير الخارجية المغربي: لجعل الأزمة الصحية فرصة لتعزيز تعددية أطراف متضامنة
منخفض جوي في فلسطين وتساقط أمطار غزيرة على مناطق قطاع غزة
حادث سير بين شاحنتين في منطقة الحمراء
حماس تحذر الصهاينة من مماراستهم الأخيرة: سيف القدس ما زالت حاضرة في الأذهان
مجلس الوزراء يؤكد على صلاحية الحكومة الاتحادية حصراً بتنفيذ قرار حماية المنتج الوطني
الإفراج عن 31 أسيرا من أبناء مديريات محافظة البيضاء المحررة
استئناف الملاحة في مضيق البوسفور باتجاه واحد بعد تعليقها بسبب تعرض اسطنبول لرياح عاتية
بوتين: توسيع الناتو بنيته العسكرية في اوكرانيا خط أحمر بالنسبة لنا
ظهور قرية كانت غارقة بالمياه منذ 35 عاماً في كردستان
الاطار التنسيقي: نرفض رفضاً قاطعا نتائج الانتخابات
حماس والجهاد تؤكدان على حق شعبنا الفلسطيني بمواصلة مقاومته الاحتلال حتى التحرير
قوى الإطار التنسيقي: نرفض نتائج الإنتخابات.. وتخبط المفوضية يؤكد الشكوك بالتزوير
إسقاط طائرة تجسس مقاتلة صينية الصنع خلال قيامها بأعمال عدائية في أجواء محافظتي صعدة وعمران
بوتين ونظيره الفيتنامي يتفقان على تطوير التعاون العسكري التقني بين البلدين
خطة اميركية لمواجهة سلاح الطائرات المسيرة في ايران
ستولتنبرغ: روسيا ستدفع ثمنا غاليا إن اعتدت على أوكرانيا
وزير الصناعة الإيراني: مستعدون للمساهمة في إعادة تشغيل المعامل المتوقفة في سورية
ايران والعراق لديهما إرادة جادة لمعالجة ملف جريمة اغتيال القادة