المتحدث بإسم لجنة الامن القومي: لدى طهران خيارات إن لم تصل مفاوضات فيينا الى نتيجة

أعرب المتحدث باسم لجنة الامن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الايراني محمود عباس زاده عن إعتقاده "بأن إيران فرضت نفسها في هذا النظام غير العادل، وأجبرته على القبول بها كقوة"، لافتًا الى "أن إيران تفضل معالجة الأمور بالحوار والسلام بعيدًا عن التكاليف الباهظة، وأن لديها سيناريوهات أخرى، إن لم تصل المفاوضات الى نتيجة".

وفي تصريحات لتابناك، اليوم الاربعاء، أضاف عباس زاده، أن "المفاوضات تجري مع مجموعة 4+1، لأن أمريكا خرجت من الاتفاق النووي، ولم تلتزم بتعهداتها"، مشددًا على أن "واشنطن سقطت أكثر مما مضى من عيون الشعب الايراني"، معربًا عن "اعتقاده بأنه لا وجود لحوار وإتفاق جديد، ما لم يكن هناك التزام الاطراف بما تم التوقيع عليه في الاتفاق".

وأشار عباس زاده الى أن "نتيجة جولة المفاوضات الحالية ليست مهمة، المهم هو طرح الموقف الحقوقي والقانوني والمنطقي للشعب الايراني بكل شفافية وعلنية"، مضيفا أن "طهران إلتزمت بتعهداتها مئة بالمئة، إنما الطرف المقابل لم يلتزم ابدا بتعهداته وفرض المزيد من الحظر عليها".

ولفت إلى أن "الحظر وصل الى مرحلة لا يمكن ادخال الادوية واللقاحات الى ايران، بدون رحمة"، متسائلاً ، "باي وجه يريدون التفاوض معنا ؟"، مضيفا "يجب ان يحددوا موقفهم من عدم التزامهم بتعهداتهم، وماذا ان عادوا اليه؟، ولماذا لم يفوا بتعهداتهم؟."

وتابع قائلاً إن "طهران تسعى الى تعطيل مفاعيل الحظر، واتخذت خيارات اخرى على الرغم من تكاليفها"، مشيرًا إلى أن "الاطراف يعلمون جيدا اننا نجحنا في ذلك، وانه بحسب الاتفاق النووي، يجب عليهم رفع الحظر لكنهم لم يفعلوا ذلك".

وأوصى عباس زاده دول 4+1 ألا "يكونوا أسراء اللعبة الامريكية، وان يفكروا بشكل مستقل وحر، هم ليسوا ولاية من ولايات امريكا، وعليهم الحفاظ على اعتبار الدول الاوروبية، وأن يعملوا وفقًا لحق ايران الطبيعي بعودة الاطراف للالتزام بالاتفاق النووي، مضيفا ان ايران دولة قوية مقتدرة واختارت طريقها، وأن الحكومة والشعب بالاعتماد على القدرات الداخلية فرضت ايران نفسها على العالم".