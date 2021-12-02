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إسقاط طائرة تجسس مقاتلة صينية الصنع خلال قيامها بأعمال عدائية في أجواء محافظتي صعدة وعمران

أعلنت القوات المسلحة اليمنية، إسقاط طائرة استطلاع مقاتلة صينية الصنع CH4 تابعة لسلاح الجو السعودي في الساعات الأولى من صباح اليوم الاربعاء.
رمز الخبر: ۶۱۱۹۱
تأريخ النشر: 01 December 2021

سقطت الدفاعات الجوية لدى الجيش اليمني واللجان الشعبية، اليوم الأربعاء، طائرة تجسس مقاتلة صينية الصنع تابعة للعدوان السعودي الأمريكي أثناء قيامها بأعمال عدائية في أجواء محافظتي صعدة وعمران.

وقال ناطق القوات المسلحة العميد يحيى سريع في بيان مقتضب: تمكنت دفاعاتنا الجوية – بفضل الله – من إسقاط طائرة استطلاع مقاتلة صينية الصنع CH4 تابعة لسلاح الجو السعودي في الساعات الأولى من صباح اليوم.
وأوضح العميد سريع أن عملية إسقاط الطائرة المعادية تمت “بصاروخ أرض جو لم يتم الإعلان عنه بعد، وذلك أثناء قيامها بأعمال عدائية في أجواء منطقة العمشية بين محافظتي صعدة وعمران”.
وكانت الدفاعات الجوية قد أسقطت طائرة من ذات النوع الصيني فائق التطور تابعة للعدوان الأمريكي السعودي، في 6 تشرين الاول / أكتوبر الفائت، خلال قيامها بأعمال عدائية في أجواء محافظة مأرب.
وطائرة الدرون “سي إتش فور” المتطورة صينية الصنع ويمكنها أن تحمل 4 صواريخ من نوع AR-1 على ارتفاع 7200 متر، كما أن النسخة المطورة CH- 4 تصل حمولتها إلى 400 كيلو غرام، ولها القدرة على حمل مجموعة متنوعة من الذخائر.
ويصل طول جناحي الطائرة CH-4 إلى 18 مترا، ويبلغ الحد الأقصى لوزنها عند الإقلاع إلى 1350 كيلوغراما، ومدى طيرانها الأقصى 5 آلاف كيلومتر.
ويمكن أن تحلق على ارتفاع بين 5 آلاف و7 آلاف متر، كما إنها تتمتع بالكفاءة الهوائية العالية فإذا كان وزن الإقلاع هو 1350 كيلوغراما والكفاءة الهوائية هي 20 فهذا يعني أن المقاومة الهوائية تعادل 62.5 كيلوغرام فقط.”
والطائرة لها قدرة على إطلاق الذخيرة مع خمسة أنواع من الذخائر بما في ذلك القنبلة العنقودية زنة 50 كيلو غرام، وقنبلة terminal-sensitive projectile زنة 50 كيلو غرام والقنبلة الموجهة بالقمر الصناعي زنة 50 كيلو غرام، والقنبلة الموجهة بالليزر زنة 100 كيلو غرام والقنبلة الانزلاقية الموجهة بالقمر الصناعي زنة 100 كيلو غرام
وتتمكن هذه الطائرة المتطورة من أداء مهام تشمل مراقبة ميدان القتال وجمع المعلومات حول قتال العدو، ومن تنفيذ عمليات عسكرية مثل الدوريات في المجال الجوي المحظور، بحيث يمكنها توجيه ضربات دقيقة إلى الأهداف الثابتة أو المتحركة بسرعة منخفضة على الأرض.

المصدر: المسيرة

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