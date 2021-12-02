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جونسون يستبعد إغلاقًا عامًا بسبب متحوّر "أوميكرون" ويؤكد مراقبة تطورات الجائحة عن كثب

رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، يستبعد، في مؤتمر صحفي، فرض إغلاق آخر في بريطانيا بسبب متحور أوميكرون، ويصف الأمر بـ "غير المرجح".
رمز الخبر: ۶۱۱۸۹
تأريخ النشر: 01 December 2021

وفقا لما أفادته تابناك_إستبعد رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، فرض إغلاق آخر في بريطانيا بسبب متحور أوميكرون، واصفًا الأمر بـ "غير المرجح"، فيما أشار إلى وجود مراقبة عن كثب لتطورات فيروس كورونا المستجد.

وأعلن جونسون، خلال مؤتمر صحفي عقده في لندن، أمس الثلاثاء، عن خطط لمنح الجرعة الثالثة والمعززة من اللقاح ضد كورونا، لكافة البالغين الذين يتجاوزون عمرهم 18 سنة في بريطانيا، بدءا من يناير المقبل.

وأشار رئيس الوزراء البريطاني، إلى أن 400 من أفراد الجيش البريطاني سيساعدون في عملية توزيع اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، وسط مخاوف عارمة من تفاقم الوضع بسبب متحور "أوميكرون" الذي جرى رصده، مؤخرا.

وأضاف: "أعرف الإحباط الذي نشعر به جميعًا إزاء هذا المتحور الجديد" الذي يرجح أنه أكثر خطورة، بسبب ما يعتريه من طفرات ربما تجعله أسرع انتشارًا وأشد فتكًا بالمصابين.

في غضون ذلك، قالت جامعة أوكسفورد، الثلاثاء، إنه لا يوجد دليل على أن اللقاحات المتوافرة حاليًا ضد فيروس كورونا لا يمكنها أن تمنع الإصابة بالمتحور "أوميكرون".

وأضافت الجامعة أنها مستعدة لتطوير نسخة محدثة من لقاحها المضاد لكوفيد-19 "أسترازينيكا" إذا لزم الأمر، مشيرة إلى أنه تتوافر لديها الوسائل المناسبة لتطوير اللقاح.

وأشارت جامعة أوكسفورد إلى أن هناك بيانات محدودة عن أوميكرون حتى الآن، وأنها ستقيم بعناية تأثير المتحور الجديد على اللقاح

 

         

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