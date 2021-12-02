تسجيل أول إصابتين بالمتحور "أوميركون" لدى مسافرين جنوب البلاد

أعلنت السلطات في جنوب البرازيل، تسجيل إصابتين مؤكدتين بمتحور فيروس كورونا الجديد "اوميركون" لدى مسافرين.

وفقا لما أفادته تابناك_قالت حكومة ولاية ساو باولو في بيان، إن وزارة الصحة في الولاية تأكدت من عملية التحقق من هذه المتحورة خلال دراسة التسلسل الجيني للفيروس.

يُذكر أن المفوضية الأوروبية أصدرت توصيات، بضرورة وقف الرحلات إلى جميع الدول التي يظهر بها المتحور الجديد لفيروس كورونا.

وقالت منظمة الصحة العالمية إن المتحور الجديد الخاص بفيروس كورونا مثير للقلق، لافتةً إلى أن العالم قد يحتاج الى أسابيع لفهم طبيعته.

وأضافت المنظمة إنها ستطالب الدول اتخاذ مزيد من الإجراءات من أجل مواجهة المتحور الجديد الذي بدأ بالانتشار حول العالم، مشددة على أنها ستشارك جميع الدول المعلومات المتوفرة عن متحور كورونا الجديد.