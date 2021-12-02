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سيول تعلن اكتشاف أول إصابة مشتبه بها بسلالة أوميكرون

أعلنت كوريا الجنوبية عن اكتشاف أول إصابة مشتبه بها بسلالة "أوميكرون" المتحورة من فيروس كورونا، فيما دعا الرئيس، مون جيه إن، إلى تشديد إجراءات الدخول لمنع تدفق السلالة.
رمز الخبر: ۶۱۱۸۷
تأريخ النشر: 01 December 2021

وذكرت الوكالة الكورية الجنوبية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، أن السلطات الصحية أجرت اختبار تسلسل الجينوم على زوجين وصلا مؤخرا إلى كوريا الجنوبية من نيجيريا وثبتت إصابتهما بفيروس كورونا، وستعلن نتيجة اختبارهما غدا الأربعاء.

وقالت الوكالة إن الزوجين مطعمين بالكامل، وقاما بزيارة نيجيريا في الفترة من يوم 14 إلى يوم 23 من الشهر الحالي وأثبت اختبارهما إصابتهما بفيروس كورونا الخميس من الأسبوع الماضي، مشيرةً إلى أن الاختبارات جارية لتحديد ما إذا كانا قد أصيبا بسلالة "أوميكرون".

وقالت المتحدثة باسم المكتب الرئاسي بارك كيونغ-مي في بيان، إن الرئيس مون أمر مساعديه بتطوير مجموعة اختبارات لسلالة "أوميكرون" سريعًا والتوصل إلى استراتيجية جديدة لاحتواء السلالة الجديدة.

وقد شدّدت كوريا الجنوبية إصدار التأشيرات والوصول من ثماني دول إفريقيا بدءًا من الأحد، بما يشمل جمهورية جنوب إفريقيا، لمنع تدفق السلالة الجديدة، وانضمت بذلك إلى مجموعة من الدول فرضت حظر سفر من وإلى تلك الدول الإفريقية.

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