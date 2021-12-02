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ثلاثة قتلى وثمانية جرحى في حادث إطلاق نار في ثانوية في ميشيغين

لقي ثلاثة تلاميذ حتفهم وأصيب ثمانية أشخاص من بينهم مدرِّس، يوم الثلاثاء، عندما أطلق شاب في الخامسة عشرة من عمره النار في مدرسة ثانوية في ريف أكسفورد بولاية ميشيغن، بحسب ما ذكرت الشرطة المحلية.
رمز الخبر: ۶۱۱۸۶
تأريخ النشر: 01 December 2021

وفقا لما أفادته تابناك_قال المسؤول في شرطة منطقة أوكلاند، مايكل ماكابي، إن الشخص الذي يشتبه في أنه مطلق النار أوقف وهو تلميذ في مدرسة أكسفورد هاي سكول الثانوية في ولاية ميشيغن من دون أن يوضح الدافع وراء الجريمة.

وأكد للصحافيين: "أوقف عناصر الشرطة المشتبه فيه بعد خمس دقائق على الاتصال الأول" بجهاز الطوارئ.

وقالت سلطات هذه المدينة الواقعة شمال ديترويت، إنها تبلغت بوقوع الحادث عند الساعة 12,51 (الساعة 17,51 ت غ) وتلقت أكثر من 100 مكالمة طوارئ وقت الظهيرة، فيما استخدم المراهق مسدسا شبه آلي مطلقا النار 15 إلى 20 مرة في غضون دقائق قليلة.

وقد حضر مطلق النار الصفوف الثلاثاء ولم يبد أي مقاومة في وجه عناصر الشرطة الذين أوقفوه وهو يحمل السلاح الناري في المدرسة التي تضم 1800 تلميذ.

ولزم المراهق الصمت خلال توقيفه. وقال مايكل ماكابي "لا يتكلم إلينا" بناء على نصيحة ذويه "الذين قالوا له ألا يتحدث إلى الشرطة".

وأضاف أن التحقيق يحاول معرفة ما إذا كان المراهق أطلق النار عشوائيًا أو أنه كان يستهدف الضحايا.

وأوضح الشرطي: "الوضع مأسوي. لدينا أهل يعانون توترًا شديدًا".

 

         

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