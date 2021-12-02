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منخفض جوي يستمر ليوم غد الخميس ووزير الداخلية يناشد: إتخذوا الإحتياطات

يتأثر لبنان بمنخفض جوي متمركز فوق البحر الاسود يستمر حتى صباح غد الخميس. إذ أن الطقس المتوقع غائم مع تساقط أمطار رعدية غزيرة أحيانًا خصوصًا على الساحل والجبال الغربية كما تتساقط الثلوج فوق 2000 متر تدريجيا مع اشتداد في سرعة الرياح تصل الى 60 كلم في الساعة.
رمز الخبر: ۶۱۱۸۴
تأريخ النشر: 01 December 2021

وفقا لما أفادته تابناك_تستقر الأجواء يوم الخميس حتى الأحد حيث من المتوقع ان تكون البلاد على موعد مع منخفض جوي جديد يحمل معه الأمطار والثلوج على المرتفعات.

وكان وزير الداخلية اللبنانية بسام مولوي قد طلب من المواطنين الاستعداد لمنخفض جوي مقبل ترافقه رياح شديدة، بما يشمل ضرورة تجنّب التنقل سيراً على الأقدام والقيادة بحذر وتأن خصوصاً على الطرقات العامة، واتّخاذ جميع الاحتياطات الوقائيّة وعدم ركن السيارات بالقرب من اللوحات الإعلانية، والأشجار تحسباً لاقتلاعها.

كذلك، شدد مولوي في بيانٍ، بناءً على النشرة الجوية الصادرة عن مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني، التي تشير إلى تشكل منخفض جوي مترافق مع رياح قوية، شدد "على ضرورة تثبيت الأشياء غير المثبّتة لمنعها من التّطاير وتوضيب كل ما يمكن أن تحمله معها الرياح، والتأكد من متانة ألواح الطاقة الشمسية الموضوعة على أسطح الأبنية لما قد تشكله من ضرر في حال سقوطها".

وأوعز مولوي إلى المحافظين والقائمقامين وعبرهم إلى البلديات للتنبه لأي حادث قد يطرأ جراء الرياح واتخاذ التدابير اللازمة حفاظاً على الأبنية والدوائر الحكومية والأملاك العامة والخاصة على حد سواء.

 

         

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