بدء عملية الاقتراع في انتخابات نقابة المحررين في مقر الاتحاد العمالي العام

بدأت، اليوم الاربعاء، عملية الاقتراع في انتخابات نقابة المحررين في مقر الاتحاد العمالي العام.

وفقا لما أفادته تابناك_إنطلقت، اليوم الاربعاء، إنتخابات مجلس نقابة محرري الصحافة في لبنان، من مقر الاتحاد العمالي العام، حيث بدأ الصحافيون المنتسبون الى النقابة المسددون اشتراكاتهم بالحضور للاقتراع واختيار مرشحيهم الى مجلس النقابة.

ويتنافس في هذه الانتخابات 3 لوائح هم لائحة “الوحدة النقابية” برئاسة النقيب جوزف القصيفي (لائحة مكتملة)، تضم الى القصيفي: صلاح تقي الدين، نافذ قواص، جورج شاهين، علي يوسف، واصف عواضة، سكارليت حداد، يمنى شكر غريب، وليد عبود، هنادي السمره، جورج بكاسيني وغسان ريفي. ثانيًا، لائحة "صحافيون لنقابة حرة” وهي لائحة غير مكتملة، تضم: ريما خداج، خليل فليحان، داوود رمال، مارلين خليفة، صفاء قره محمد، محمد الضيقة وجاندارك ابي ياغي، ثالثًا لائحة "صحافيون طامحون للتغيير" غير مكتملة تضم: مي عبود أبي عقل، نهاد طوباليان، انطوني العبد جعجع ويقظان التقي.

كما يخوض المنافسة عدد من الاعلاميين ومنهم اليسار قبيسي من "تجمع نقابة الصحافة البديلة"، بالاضافة الى مرشحين منفردين هم: قاسم متيرك، ريميال نعمه وحبيب الشلوق.

يذكر أن الصحافي مارك بخعازي قد سحب ترشيحه لعضوية مجلس النقابة، لمصلحة "لائحة الوحدة النقابية". وتستمر عملية الانتخابات حتى الخامسة من عصر اليوم الاربعاء.

وكان باب الترشيح قد أقفل على 28 مرشحاً لعضوية مجلس النقابة الذي يتألف من 12 عضواً يتم اختيارهم خلال اجتماع الجمعية العمومية اليوم، على أن يُصار الى انتخاب النقيب والأعضاء بعد أيام وذلك بعد الإنتهاء من عملية الإقتراع وإعلان النتائج وفق النظام الداخلي.