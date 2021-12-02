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إتفاق روسي - صيني لإنتاج ملايين الجرعات من اللقاحين الروسيين "سبوتنيك V" و"سبوتنيك لايت"

وقعت روسيا اتفاقيات مع ست شركات صينية لإنتاج ملايين الجرعات من لقاحين روسيين ضد فيروس كورونا المستجد، هما "سبوتنيك V" و"سبوتنيك لايت".
رمز الخبر: ۶۱۱۷۹
تأريخ النشر: 01 December 2021

وفقا لما أفادته تابناك_أفادت وزارة التنمية الاقتصادية الروسية، عقب اجتماع للجنة الحكومية المشتركة بين روسيا والصين حول التعاون الاستثماري، بأنه من المقرر أن تنتج المصانع الصينية أكثر من 150 مليون جرعة من اللقاحين بشكل سنوي.

وقال نائب رئيس الوزراء الروسي، أندريه بيلؤوسوف: "أصبحت لجنتنا منصة لمناقشة التعاون بين روسيا والصين في مكافحة فيروس كورونا، وتنظيم إنتاج وتسويق لقاحي (سبوتنيك V) و(سبوتنيك لايت)".

وخلال اجتماع اللجنة تم الاتفاق على قائمة جديدة من مشاريع التعاون الاستثماري الهامة بين روسيا والصين بحجم استثماري يزيد على قيمة 120 مليار دولار. وحصلت مشاريع بقيمة 50 مليون دولار لإنتاج لقاحات ضد كورونا على صفة "مشروع هام"، كذلك حصل مشروع مجمع كيميائي بقيمة 21.7 مليار دولار في مدينة أوست لوغا الروسية على هذه الصفة أيضا.

ولقاح "سبوتنيك V" أول لقاح روسي تم تطويره على مستوى العالم ضد فيروس كورونا، وفي وقت سابق ذكرت مجلة "لانسينت" الطبية الشهيرة أن نتائج المرحلة الثالثة من التجارب السريرية للقاح الروسي أظهرت أن فعاليته تزيد عن 90%.

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