مندوبة أميركا لدى الأمم المتحدة تعرب عن قلقها تجاه نفوذ إيران الإقليمي

وقالت ليندا توماس غرينفيلد، يوم الثلاثاء، خلال اجتماع مجلس الأمن الدولي حول الوضع في الشرق الأوسط ، تماشيا مع سياسة القمع والاضطهاد التي يمارسها الكيان الصهيوني منذ سبعة عقود: إن "اسرائيل" تتعرض لهجمات مستمرة فهناك حماس وحزب الله اللذان تدعمهما إيران، على حد وصفها.

وزعمت كغيرها من المسؤولين الصهاينة والأميركيين ، أنه لا يمكن تجاهل نفوذ إيران الإقليمي وطموحاتها النووية وكراهيتها لإسرائيل على حد قولها.

ودعت مجلس الأمن الى ضرورة الاهتمام في كل المجالات التي تهدد الأمن والسلم الدوليين ، "وأنه يجب أن نعقد المزيد من الاجتماعات حول لبنان والمزيد من اللقاءات والاجتماعات المنتظمة حول ايران".

وفي إشارتها إلى زيارتها الأخيرة للأراضي المحتلة ولقاءاتها بمسؤولين إسرائيليين وفلسطينيين ، قالت المبعوث الأميركي لدى الأمم المتحدة "إن الولايات المتحدة ما زالت تعتقد أن اسلوب حل الدولتين ممكن التحقق.

وقالت إن "الإسرائيليين والفلسطينيين عالقون في دوامة من انعدام الثقة المتبادلة ، ما يمنعهم من العمل سوية من أجل تحقيق الرخاء والحرية والأمن. كما لا يمكننا تجاهل حقيقة أن سيطرة حماس على غزة تجعل وضع الفلسطينيين أكثر صعوبة" على حد قولها.