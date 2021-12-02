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مندوبة أميركا لدى الأمم المتحدة تعرب عن قلقها تجاه نفوذ إيران الإقليمي

جددت مندوب الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد ، بعد زيارة الأراضي المحتلة ، بالدفاع عن الكيان الصهيوني ، مزاعم واشنطن بالشعور من الخوف تجاه نفوذ إيران الإقليمي تماشيا مع سياسة إيرانوفوبيا .
رمز الخبر: ۶۱۱۷۸
تأريخ النشر: 01 December 2021

وقالت ليندا توماس غرينفيلد، يوم الثلاثاء، خلال اجتماع مجلس الأمن الدولي حول الوضع في الشرق الأوسط ، تماشيا مع سياسة القمع والاضطهاد التي يمارسها الكيان الصهيوني منذ سبعة عقود: إن "اسرائيل" تتعرض لهجمات مستمرة فهناك حماس وحزب الله اللذان تدعمهما إيران، على حد وصفها.
وزعمت كغيرها من المسؤولين الصهاينة والأميركيين ، أنه لا يمكن تجاهل نفوذ إيران الإقليمي وطموحاتها النووية وكراهيتها لإسرائيل على حد قولها.
ودعت مجلس الأمن الى ضرورة الاهتمام في كل المجالات التي تهدد الأمن والسلم الدوليين ، "وأنه يجب أن نعقد المزيد من الاجتماعات حول لبنان والمزيد من اللقاءات والاجتماعات المنتظمة حول ايران".
وفي إشارتها إلى زيارتها الأخيرة للأراضي المحتلة ولقاءاتها بمسؤولين إسرائيليين وفلسطينيين ، قالت المبعوث الأميركي لدى الأمم المتحدة "إن الولايات المتحدة ما زالت تعتقد أن اسلوب حل الدولتين ممكن التحقق.
وقالت إن "الإسرائيليين والفلسطينيين عالقون في دوامة من انعدام الثقة المتبادلة ، ما يمنعهم من العمل سوية من أجل تحقيق الرخاء والحرية والأمن. كما لا يمكننا تجاهل حقيقة أن سيطرة حماس على غزة تجعل وضع الفلسطينيين أكثر صعوبة" على حد قولها.

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