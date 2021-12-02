مسؤول إماراتي كبير: الإمارات سترسل وفدا إلى إيران قريبا

وأضاف قرقاش للصحفيين في معرض رده على سؤال عن الموعد الذي سيعقد فيه وفد إماراتي محادثات في طهران "كلما كان ذلك أقرب كان

أفضل".

ومضى يقول "هناك تقدير من جانب الإيرانيين لإعادة بناء الجسور مع دول مجلس التعاون".

نحن نتعامل مع ذلك بمنظور إيجابي"، وزعم أن أبوظبي لا تزال لديها مخاوف إزاء أنشطة إيران الإقليمية على حد تعبيره ، لكنه شدد على أن "المواجهة ليست السبيل الأمثل للمضي قدما".

وأشار قرقاش إلى أن الحوار والتعاون الاقتصادي جزء من إجراءات بناء الثقة مع إيران، مؤكدا أن "الأمر سيستغرق وقتا".

وأكدت الحكومة الإيرانية سابقا أن الإمارات تعد ثاني أكبر شريك تجاري للجمهورية الإسلامية، وذلك تزامنا مع إجراءات متبادلة لتطبيع العلاقات السياسية.

وأمس الاثنين أجرى وزير الخارجية الإيراني، أمير حسين عبد اللهيان، اتصالا هاتفيا مع نظيره الإماراتي، الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، حيث ناقشا القضايا القنصلية والسياسية المشتركة.