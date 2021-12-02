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مسؤول إماراتي كبير: الإمارات سترسل وفدا إلى إيران قريبا

قال أنور قرقاش المستشار الدبلوماسي لرئيس الإمارات اليوم الثلاثاء إن بلاده سترسل قريبا وفدا إلى إيران في إطار مساعي تحسين العلاقات مع طهران ، وإن أبوظبي ستبقي حلفاءها الخليجيين على علم بمستجدات الأمور .
رمز الخبر: ۶۱۱۷۶
تأريخ النشر: 01 December 2021

وأضاف قرقاش للصحفيين في معرض رده على سؤال عن الموعد الذي سيعقد فيه وفد إماراتي محادثات في طهران "كلما كان ذلك أقرب كان
أفضل".
ومضى يقول "هناك تقدير من جانب الإيرانيين لإعادة بناء الجسور مع دول مجلس التعاون".
نحن نتعامل مع ذلك بمنظور إيجابي"، وزعم  أن أبوظبي لا تزال لديها مخاوف إزاء أنشطة إيران الإقليمية على حد تعبيره ، لكنه شدد على أن "المواجهة ليست السبيل الأمثل للمضي قدما".
وأشار قرقاش إلى أن الحوار والتعاون الاقتصادي جزء من إجراءات بناء الثقة مع إيران، مؤكدا أن "الأمر سيستغرق وقتا".
وأكدت الحكومة الإيرانية سابقا أن الإمارات تعد ثاني أكبر شريك تجاري للجمهورية الإسلامية، وذلك تزامنا مع إجراءات متبادلة لتطبيع العلاقات السياسية. 
وأمس الاثنين أجرى وزير الخارجية الإيراني، أمير حسين عبد اللهيان، اتصالا هاتفيا مع نظيره الإماراتي، الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، حيث ناقشا القضايا القنصلية والسياسية المشتركة.

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