النص الأصلي
صفحه نخست » عمومی
۵۲مشاهدات
‍ پ

ستولتنبرغ: روسيا ستدفع ثمنا غاليا إن اعتدت على أوكرانيا

حذر أمين عام حلف شمال الأطلسي (الناتو)، ينس ستلوتنبرغ، روسيا، اليوم الثلاثاء، من دفع ما وصفه بثمن غال في حال اعتدت على أوكرانيا، مؤكدة أن زيادة تواجد قوات الحلف في بحر البلطيق يهدف لردع ما اعتبره تهديدا روسيا ضد أوكرانيا.
رمز الخبر: ۶۱۱۷۴
تأريخ النشر: 01 December 2021

وفقا لما أفادته تابناك _قال بختام اليوم الأول من اجتماعات وزراء خارجية الحلف في لاتفيا، إن "ناقشنا زيادة القوة العسكرية لروسيا على حدود أوكرانيا"، مؤكدا أن "الوضع غير قابل للتنبؤ"، ومحذرا أن "أي فعل عدائي ضد أوكرانيا ستكون لها عواقب جدية وثمن غال".

وأك دستلوتنبرغ، أن "روسيا لديها الحق في عرض قواتها أينما تريد على حدودها، ولكن يجب أن تكون شفافة وتتجنب التصعيد، وهذا عكس ما نراه الآن". وبين أن وضع الحلف قوات عسكرية في بحر البلطيق "يعتبر استجابة مباشرة لأفعال روسيا"، مؤكدا "هدفنا هو ردع موسكو ضد أي اعتداء على أوكرانيا".

وتابع ستلوتنبرغ، "نعتقد أن الحوار أساسي، ولكن للأسف موسكو لا ترغب بالحوار، ونحن ندعوها للحوار من خلال للانخراط في مجلس الناتو وروسيا".

وعن فرص فرض عقوبات على موسكو في ذلك الصدد، قال ستولتنبرغ، "ناقشنا فرض عقوبات اقتصادية ضد روسيا، وملتزمون بفرضها إذا كانت هناك حاجة".

هذا وأكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، أن الغرب، ومنذ فترة، يستفز أوكرانيا وبعض الدول الأخرى، للقيام بأعمال مناهضة لروسيا. إلى ذلك حذر الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو)، ينس ستولتنبرغ، في وقت سابق من اليوم، من مغبة استخدام روسيا القوة ضد أوكرانيا.

ونفت روسيا مرارا الاتهامات من قبل الغرب وأوكرانيا، بارتكاب "أعمال عدوانية"، قائلة إنها لا تهدد أحداً ولا تنوي مهاجمة أحد، وأن التصريحات حول "العدوان الروسي" يجري استخدامها كذريعة لنشر المزيد من معدات الناتو العسكرية بالقرب من الحدود الروسية. وسبق أن أشارت الخارجية الروسية إلى أن تصريحات الغرب حول "العدوان الروسي" وإمكانية مساعدة كييف في الدفاع عن نفسها ضده، مضحكة وخطيرة في نفس الوقت.

وتشهد العلاقات بين روسيا وحلف شمال الأطلسي توتراً، بسبب تزايد التواجد العسكري للحلف بالقرب من الحدود الروسية، وهو ما اعتبره الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين في تصريحات سابقة تجاوزًا للخطوط الحمراء.

 

         

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
الاسم:
البرید الإلکتروني:
* التعلیق:
آخرالاخبار
قائد الجيش يزور معسكرا لفوج آزاد كشمير
ندوة إعلامية للتوعية من مخاطر مرض السيدا
حملة وطنية للتلقيح في إطار مواجهة فيروس كورونا
وزير الدفاع المصري يلتقي مع قادة وفود العسكرية في القاهرة
مساع حكومية لحماية المرأة من العنف
الوزير فراز: رئيس الوزراء يريد إجراء الانتخابات المقبلة من خلال التصويت الإلكتروني
الإعلان عن استراتيجية جديدة للتنمية الفلاحية
استئناف الرحلات الجوية مع دول جنوب القارة الأفريقية
اعتماد جرعة معززة للمواطنين من اللقاحات مع بدء تفشي المتحور الجديد أوميكرون
لجنة تقصي الحقائق: لا أوامر بفض التظاهرات في بغداد وتسجيل استشهاد متظاهرين اثنين
وزارة التضامن تطلق حملة وطنية للتكفل بالأشخاص دون مأوى
بينيت يغير تعريف الوحدة الشرطية الخاصة لتشمل "مكافحة الإرهاب"
وزير الخارجية المغربي: لجعل الأزمة الصحية فرصة لتعزيز تعددية أطراف متضامنة
منخفض جوي في فلسطين وتساقط أمطار غزيرة على مناطق قطاع غزة
حادث سير بين شاحنتين في منطقة الحمراء
حماس تحذر الصهاينة من مماراستهم الأخيرة: سيف القدس ما زالت حاضرة في الأذهان
مجلس الوزراء يؤكد على صلاحية الحكومة الاتحادية حصراً بتنفيذ قرار حماية المنتج الوطني
الإفراج عن 31 أسيرا من أبناء مديريات محافظة البيضاء المحررة
استئناف الملاحة في مضيق البوسفور باتجاه واحد بعد تعليقها بسبب تعرض اسطنبول لرياح عاتية
بوتين: توسيع الناتو بنيته العسكرية في اوكرانيا خط أحمر بالنسبة لنا
ظهور قرية كانت غارقة بالمياه منذ 35 عاماً في كردستان
الاطار التنسيقي: نرفض رفضاً قاطعا نتائج الانتخابات
حماس والجهاد تؤكدان على حق شعبنا الفلسطيني بمواصلة مقاومته الاحتلال حتى التحرير
قوى الإطار التنسيقي: نرفض نتائج الإنتخابات.. وتخبط المفوضية يؤكد الشكوك بالتزوير
إسقاط طائرة تجسس مقاتلة صينية الصنع خلال قيامها بأعمال عدائية في أجواء محافظتي صعدة وعمران
بوتين ونظيره الفيتنامي يتفقان على تطوير التعاون العسكري التقني بين البلدين
خطة اميركية لمواجهة سلاح الطائرات المسيرة في ايران
ستولتنبرغ: روسيا ستدفع ثمنا غاليا إن اعتدت على أوكرانيا
وزير الصناعة الإيراني: مستعدون للمساهمة في إعادة تشغيل المعامل المتوقفة في سورية
ايران والعراق لديهما إرادة جادة لمعالجة ملف جريمة اغتيال القادة