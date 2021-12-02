ظهور قرية كانت غارقة بالمياه منذ 35 عاماً في كردستان

أدى تراجع منسوب المياه في سد دهوك العراقي في إقليم كردستان العراق إلى ظهور آثار قرية غُمرت بالمياه منذ نحو 35 عاما. وتظهر لقطات مصورة مبنى المدرسة في القرية وقد أحاطته الأصداف الجافة بعد موسم الجفاف.

وفقا لما أفادته تابناك_يرجح أن المباني التي ظهرت في المكان تعود إلى قرية كري قسروك، التي تسبب ملء حوض السد بالمياه بغرقها عام 1987. وقال رئيس جمعية الموارد المائية العراقية - فرع دهوك حمزة رمضان إن تراجع منسوب خزان السد هذا العام، بسبب قلة الأمطار، ليصبح أقل من نصف مما كان عليه في الفترة ذاتها من العام الماضي.

وقد نجم عن التراجع الحاد في منسوب المياه بسد دهوك، ظهور آثار قرية كري قسروك المغمورة بالمياه منذ عام 1987 أي قبل نحو 35 عاما.

وكانت هذه القرية الواقعة على الشارع العام المؤدي من دهوك لقضاء العمادية المجاور، حيث تتموضع على تلة مرتفعة معتمدة على مياه العيون، وتشتهر بالبساتين وبزراعة مختلف أنواع الفاكهة من الرمان والتين والخوخ والمشمش والسفرجل والعنب، وكان سكان دهوك يقصدونها كل نهاية أسبوع، مشيا على الأقدام لقربها من المدينة .

ويعيش العراق في السنوات الأخيرة أزمة جفاف تفاقمت حتى في المناطق الشمالية مثل إقليم كردستان العراق، التي لطالما كانت متميزة بوفرتها المائية، وبغطائها النباتي الكثيف وغاباتها، وما زاد طين أزمة المياه بلة، سياسات الدول المجاورة مثل تركيا وإيران اللتين قلصتا من مياه الأنهار المتدفقة على العراق.