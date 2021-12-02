النص الأصلي
صفحه نخست » عمومی
۵۳مشاهدات
‍ پ

ظهور قرية كانت غارقة بالمياه منذ 35 عاماً في كردستان

أدى تراجع منسوب المياه في سد دهوك العراقي في إقليم كردستان العراق إلى ظهور آثار قرية غُمرت بالمياه منذ نحو 35 عاما. وتظهر لقطات مصورة مبنى المدرسة في القرية وقد أحاطته الأصداف الجافة بعد موسم الجفاف.
رمز الخبر: ۶۱۱۷۳
تأريخ النشر: 01 December 2021

وفقا لما أفادته تابناك_يرجح أن المباني التي ظهرت في المكان تعود إلى قرية كري قسروك، التي تسبب ملء حوض السد بالمياه بغرقها عام 1987. وقال رئيس جمعية الموارد المائية العراقية - فرع دهوك حمزة رمضان إن تراجع منسوب خزان السد هذا العام، بسبب قلة الأمطار، ليصبح أقل من نصف مما كان عليه في الفترة ذاتها من العام الماضي.

وقد نجم عن التراجع الحاد في منسوب المياه بسد دهوك، ظهور آثار قرية كري قسروك المغمورة بالمياه منذ عام 1987 أي قبل نحو 35 عاما.

وكانت هذه القرية الواقعة على الشارع العام المؤدي من دهوك لقضاء العمادية المجاور، حيث تتموضع على تلة مرتفعة معتمدة على مياه العيون، وتشتهر بالبساتين وبزراعة مختلف أنواع الفاكهة من الرمان والتين والخوخ والمشمش والسفرجل والعنب، وكان سكان دهوك يقصدونها كل نهاية أسبوع، مشيا على الأقدام لقربها من المدينة .

ويعيش العراق في السنوات الأخيرة أزمة جفاف تفاقمت حتى في المناطق الشمالية مثل إقليم كردستان العراق، التي لطالما كانت متميزة بوفرتها المائية، وبغطائها النباتي الكثيف وغاباتها، وما زاد طين أزمة المياه بلة، سياسات الدول المجاورة مثل تركيا وإيران اللتين قلصتا من مياه الأنهار المتدفقة على العراق.

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
الاسم:
البرید الإلکتروني:
* التعلیق:
آخرالاخبار
قائد الجيش يزور معسكرا لفوج آزاد كشمير
ندوة إعلامية للتوعية من مخاطر مرض السيدا
حملة وطنية للتلقيح في إطار مواجهة فيروس كورونا
وزير الدفاع المصري يلتقي مع قادة وفود العسكرية في القاهرة
مساع حكومية لحماية المرأة من العنف
الوزير فراز: رئيس الوزراء يريد إجراء الانتخابات المقبلة من خلال التصويت الإلكتروني
الإعلان عن استراتيجية جديدة للتنمية الفلاحية
استئناف الرحلات الجوية مع دول جنوب القارة الأفريقية
اعتماد جرعة معززة للمواطنين من اللقاحات مع بدء تفشي المتحور الجديد أوميكرون
لجنة تقصي الحقائق: لا أوامر بفض التظاهرات في بغداد وتسجيل استشهاد متظاهرين اثنين
وزارة التضامن تطلق حملة وطنية للتكفل بالأشخاص دون مأوى
بينيت يغير تعريف الوحدة الشرطية الخاصة لتشمل "مكافحة الإرهاب"
وزير الخارجية المغربي: لجعل الأزمة الصحية فرصة لتعزيز تعددية أطراف متضامنة
منخفض جوي في فلسطين وتساقط أمطار غزيرة على مناطق قطاع غزة
حادث سير بين شاحنتين في منطقة الحمراء
حماس تحذر الصهاينة من مماراستهم الأخيرة: سيف القدس ما زالت حاضرة في الأذهان
مجلس الوزراء يؤكد على صلاحية الحكومة الاتحادية حصراً بتنفيذ قرار حماية المنتج الوطني
الإفراج عن 31 أسيرا من أبناء مديريات محافظة البيضاء المحررة
استئناف الملاحة في مضيق البوسفور باتجاه واحد بعد تعليقها بسبب تعرض اسطنبول لرياح عاتية
بوتين: توسيع الناتو بنيته العسكرية في اوكرانيا خط أحمر بالنسبة لنا
ظهور قرية كانت غارقة بالمياه منذ 35 عاماً في كردستان
الاطار التنسيقي: نرفض رفضاً قاطعا نتائج الانتخابات
حماس والجهاد تؤكدان على حق شعبنا الفلسطيني بمواصلة مقاومته الاحتلال حتى التحرير
قوى الإطار التنسيقي: نرفض نتائج الإنتخابات.. وتخبط المفوضية يؤكد الشكوك بالتزوير
إسقاط طائرة تجسس مقاتلة صينية الصنع خلال قيامها بأعمال عدائية في أجواء محافظتي صعدة وعمران
بوتين ونظيره الفيتنامي يتفقان على تطوير التعاون العسكري التقني بين البلدين
خطة اميركية لمواجهة سلاح الطائرات المسيرة في ايران
ستولتنبرغ: روسيا ستدفع ثمنا غاليا إن اعتدت على أوكرانيا
وزير الصناعة الإيراني: مستعدون للمساهمة في إعادة تشغيل المعامل المتوقفة في سورية
ايران والعراق لديهما إرادة جادة لمعالجة ملف جريمة اغتيال القادة