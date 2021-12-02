النص الأصلي
صفحه نخست » عمومی
۴۳مشاهدات
‍ پ

ايران تدشّن مركزا تجاريا في منطقة دمشق الحرة

ان هذا المركز مهم لجهة توطيد العلاقات بشكل أكبر وسيكون وسيطاً بين غرف التجارة والصناعة والزراعة السورية والإيرانية.
رمز الخبر: ۶۱۱۶۹
تأريخ النشر: 01 December 2021

اقيمت اليوم الثلاثاء مراسم تدشين مركز ايران التجاري بالمنطقة الحرة في دمشق؛ بحضور وزير الصناعة والتعدين والتجارة الايراني "سيد رضا فاطمي امين"، وعدد من كبار مسؤولي الشؤون الاقتصادية والتجارية في ايران وسوريا.

هذا المركز يضم عدداً من الشركات الإيرانية المختصة في المجالات التجارية والصناعية والزراعية ومعدات البناء.

واشار وزير الصناعة الايراني "سيد رضا فاطمي آمين" في تصريح للصحفيين عقب مراسم الافتتاح، الى التشاور بين البلدين "لزيادة الاستثمارات المشتركة وتبادل الخبرات بشكل يسهم في دعم سوريا خلال مرحلة ما بعد الحرب ويرفع سقف التبادل والمعاملات التجارية بين البلدين والتي تصل حالياً إلى سقف 3 مليارات دولار"؛ حسب ما افادت به وكالة سانا السورية للانباء.

واكد فاطمي امين، بان المركز التجاري الايراني يشكل فرصة لتعزيز العلاقات الاقتصادية وزيادة التبادل التجاري بين ايران وسوريا.

الى ذلك، قال رئيس غرفة التجارة السورية - الإيرانية "فهد درويش" : ان المركز عبارة عن بنك معلومات يخدم الفعاليات الاقتصادية في سوريا.

واوضح درويش خلال تصريحاته الصحفية بعد افتتاح المركز التجاري الايراني، ان التاجر والصناعي السوري يستطيع من خلاله الحصول على مختلف المعلومات المتعلقة بالشركات الإيرانية بشكل مباشر كما أنه مركز للاستيراد والتصدير والتسويق؛ مؤكدا على دوره الفاعل في تقوية العلاقات الاقتصادية بين البلدين.

في سياق متصل، نوّه رئيس الغرفة المشتركة الإيرانية السورية "كيوان كاشفي"، بأن المركز هو أول مركز تجاري إيراني موجود في سوريا وسيكون أساس التجارة الإيرانية في هذا البلد.

واوضح كاشفي بدوره، ان المركز التجاري الايراني بمنطقة دمشق الحرة، يضم مكاتب تجارية تمكن الشركات الإيرانية من القيام بتبادلات تجارية بين البلدين.

واكد، ان هذا المركز مهم لجهة توطيد العلاقات بشكل أكبر وسيكون وسيطاً بين غرف التجارة والصناعة والزراعة السورية والإيرانية.

يذكر ان افتتاح المركز التجاري الايراني في منطقة دمشق الحرة تزامن مع نشاطات معرض المنتجات الإيرانية الذي افتتح بمدينة المعارض بدمشق أمس ويستمر حتى الـ 3 من كانون الاول / ديسمبر القادمـ ويضم 164 شركة تجارية وصناعية مختلفة.

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
الاسم:
البرید الإلکتروني:
* التعلیق:
آخرالاخبار
قائد الجيش يزور معسكرا لفوج آزاد كشمير
ندوة إعلامية للتوعية من مخاطر مرض السيدا
حملة وطنية للتلقيح في إطار مواجهة فيروس كورونا
وزير الدفاع المصري يلتقي مع قادة وفود العسكرية في القاهرة
مساع حكومية لحماية المرأة من العنف
الوزير فراز: رئيس الوزراء يريد إجراء الانتخابات المقبلة من خلال التصويت الإلكتروني
الإعلان عن استراتيجية جديدة للتنمية الفلاحية
استئناف الرحلات الجوية مع دول جنوب القارة الأفريقية
اعتماد جرعة معززة للمواطنين من اللقاحات مع بدء تفشي المتحور الجديد أوميكرون
لجنة تقصي الحقائق: لا أوامر بفض التظاهرات في بغداد وتسجيل استشهاد متظاهرين اثنين
وزارة التضامن تطلق حملة وطنية للتكفل بالأشخاص دون مأوى
بينيت يغير تعريف الوحدة الشرطية الخاصة لتشمل "مكافحة الإرهاب"
وزير الخارجية المغربي: لجعل الأزمة الصحية فرصة لتعزيز تعددية أطراف متضامنة
منخفض جوي في فلسطين وتساقط أمطار غزيرة على مناطق قطاع غزة
حادث سير بين شاحنتين في منطقة الحمراء
حماس تحذر الصهاينة من مماراستهم الأخيرة: سيف القدس ما زالت حاضرة في الأذهان
مجلس الوزراء يؤكد على صلاحية الحكومة الاتحادية حصراً بتنفيذ قرار حماية المنتج الوطني
الإفراج عن 31 أسيرا من أبناء مديريات محافظة البيضاء المحررة
استئناف الملاحة في مضيق البوسفور باتجاه واحد بعد تعليقها بسبب تعرض اسطنبول لرياح عاتية
بوتين: توسيع الناتو بنيته العسكرية في اوكرانيا خط أحمر بالنسبة لنا
ظهور قرية كانت غارقة بالمياه منذ 35 عاماً في كردستان
الاطار التنسيقي: نرفض رفضاً قاطعا نتائج الانتخابات
حماس والجهاد تؤكدان على حق شعبنا الفلسطيني بمواصلة مقاومته الاحتلال حتى التحرير
قوى الإطار التنسيقي: نرفض نتائج الإنتخابات.. وتخبط المفوضية يؤكد الشكوك بالتزوير
إسقاط طائرة تجسس مقاتلة صينية الصنع خلال قيامها بأعمال عدائية في أجواء محافظتي صعدة وعمران
بوتين ونظيره الفيتنامي يتفقان على تطوير التعاون العسكري التقني بين البلدين
خطة اميركية لمواجهة سلاح الطائرات المسيرة في ايران
ستولتنبرغ: روسيا ستدفع ثمنا غاليا إن اعتدت على أوكرانيا
وزير الصناعة الإيراني: مستعدون للمساهمة في إعادة تشغيل المعامل المتوقفة في سورية
ايران والعراق لديهما إرادة جادة لمعالجة ملف جريمة اغتيال القادة