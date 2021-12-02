خبير روسي: ايران طرحت مطالب منطقية خلال مفاوضات فيينا

ورآى، أن "اطراف المفاوضات بما يشمل ايران ومجموعة 1+4 وامريكا، يبذلون الجهود لازالة العقبات من مسارها".

قال رئيس معهد الدراسات السياسية في روسيا "سرغئي ماركوف": ان مطالب ايران المطروحة خلال مفاوضات فيينا لاحياء الاتفاق النووي، منطقية بامتياز.

وفي حوار مع مراسل "ارنا" بموسكو، اعتبر ماركوف الجولة الجديدة للمفاوضات النووية التي بدات امس في عاصمة النمسا فيينا، سادتها اجواء بناءة رغم انها كانت بناءة.

ورآى، أن "اطراف المفاوضات بما يشمل ايران ومجموعة 1+4 وامريكا، يبذلون الجهود لازالة العقبات من مسارها".

وبحسب الخبير الروسي، هناك عائقان اساسيان في مسار التوصل الى حل بشان الاتفاق النووي.

واضاف، ان ايران لديها مطلب منطقي بشأن الغاء الحظر الامريكي عنها؛ ذلك ان واشنطن فرضت هذا الحظر بعد انسحابها من الاتفاق النووي وبما يلزم عليها الغاؤه قبل العودة الى الاتفاق وفي المقابل ستقوم ايران بدورها ايضا.

والعقبة الاخرى، بحسب ماركوف، مطلب ايران الاخر بشأن الحصول على ضمانات واضحة بان امريكا سوف لن تعيد النظر فيما يخص تعهداتها قبال الاتفاق النووي؛ "وهو مطلب عقلاني ايضا".