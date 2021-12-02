بلدية طهران تعلن الاستعداد لاستضافة مؤتمر السياحة العالمي

وتم تسليم الرسالة إلى زوراب بلوليكاشفيلي من قبل سفير إيران في إسبانيا حسن قشقاوي.

بعث امين العاصمة طهران علي رضا زاكاني رسالة إلى الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية أعلن فيها استعداد بلدية طهران لاستضافة مؤتمر السياحة العالمي في نسخته العاشرة.

وأوردت دائرة العلاقات العامة والشؤون الدولية ببلدية طهران ، أنه تم تسليم رسالة زاكاني يوم الثلاثاء إلى رئيس منظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة في مدريد حول الاستعداد لاستضافة مؤتمر السياحة العالمي.

وتم تسليم الرسالة إلى زوراب بلوليكاشفيلي من قبل سفير إيران في إسبانيا حسن قشقاوي.

وكان أعضاء المجلس البلدي الإسلامي بطهران قد وافقوا، خلال اجتماعهم العام الماضي بعد مناقشة الخطوط العامة، على مشروع قانون "التزام بلدية طهران باستضافة المؤتمر العاشر لمنظمة السياحة العالمية".