أكبر معمرة في العالم.. إيرانية عمرها 122 عاماً

فاطمة نوروزي، التي تعتبر اكبر معمرة في إيران والعالم، تمشي بمساعدة العصا وتتوضأ وتصلي الصوات الخمس، وتعاني من أمراض القلب وارتفاع ضغط الدم وشحوم الدم وضعف في السمع والبصر.

تعتبر الإيرانية فاطمة نوروزي من محافظة خراسان أكبر معمرة في العالم حيث تبلغ من العمر 122 عاماً.

ویذکر بإن فاطمة نوروزي، التي تعيش في منطقة "تربت جام"، تعتبر أكبر معمرة في العالم عمرها 122 عاماً.

وكانت اليابانية كين تاناكا (118 عاما) أكبر معمرة على قيد الحياة في العالم، والفرنسية جان كالمان، (122 عاما و 164 يوما)، أكبر معمرة توفيت عام 1997.

وولدت فاطمة نوروزي بتاريخ 29/9/1899 في مدينة تربت جام ويبلغ عمرها 122 سنة وشهرين و 4 أيام.

وفي حديث لتسنيم قالت نوروزي: عندما تزوجت كان عمري 25 عاماً، لم أتعلم القراءة والكتابة والحساب.

فاطمة نوروزي، التي تعتبر اكبر معمرة في إيران والعالم، تمشي بمساعدة العصا وتتوضأ وتصلي الصوات الخمس، وتعاني من أمراض القلب وارتفاع ضغط الدم وشحوم الدم وضعف في السمع والبصر.