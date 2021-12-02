اللواء أبو أحمد فؤاد: النظام الرسمي العربي يتأمر على فلسطين واليمن

وأعرب عن أمله وثقته الكبيرة بقدرة محور المقاومة المتمثل بإيران وسوريا والمقاومة اللبنانية في حزب الله والمقاومة العراقية في إسقاط مشاريع التطبيع والخيانة في المنطقة، والتصدي لما ترتكبه الإمبريالية الأمريكية في دعم العدوان السعودي على اليمن.

قال نائب الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين اللواء أبو أحمد فؤاد لتسنيم: إن هناك صعوبات جمة تواجهها القضية الوطنية الفلسطينية خاصة فيما يتعلق بالهجمة الشرسة التي يعاني منها الشعب الفلسطيني من قبل العدو الصهيوني، مؤكدا على استمرار مقاومة الشعب الفلسطيني العظيم للمشروع الصهيوني.

واتهم اللواء أبو أحمد فؤاد النظام الرسمي العربي بالتأمر على القضية الفلسطينية وعلى الشعب الفلسطيني من خلال ممارساته التطبيعية مع "اسرائيل" والتي تحولت لشراكة مع الكيان ضد الفلسطينيين وحقوقهم المشروعة.

وأعرب عن أمله وثقته الكبيرة بقدرة محور المقاومة المتمثل بإيران وسوريا والمقاومة اللبنانية في حزب الله والمقاومة العراقية في إسقاط مشاريع التطبيع والخيانة في المنطقة، والتصدي لما ترتكبه الإمبريالية الأمريكية في دعم العدوان السعودي على اليمن.

ودعا اللواء أبو أحمد فؤاد نائب الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين في ختام حديثه لتسنيم للوصول سريعا إلى توحيد البيت الفلسطيني حتى يكون الفلسطينيون قادرون على التصدي لجرائم العدو "الاسرائيلي" وما يرتكبه من ممارسات في الأرض المحتلة.