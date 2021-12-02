مجلس الوزراء يؤكد على صلاحية الحكومة الاتحادية حصراً بتنفيذ قرار حماية المنتج الوطني

أكد وزير الاتصالات العراقي أركان شهاب، أن تنفيذ قرار حماية المنتج الوطني من صلاحية الحكومة الاتحادية حصراً.

وفقا لما أفادته تابناك_قال شهاب في المؤتمر الصحفي لجلسة مجلس الوزراء إن "خطوات الحكومة أسهمت بتحسين الأوضاع داخلياً وخارجيا"، لافتا إلى أنه "تم التأكيد على صلاحية الحكومة الاتحادية حصراً بتنفيذ قرار حماية المنتج الوطني".

وأضاف، أنه "تم تخويل هيئة الرأي بوزارة التربية صلاحية إجراء الدور الثالث لطلبة الثالث متوسط من عدمها".

هذا، وترأس رئيس مجلس الوزراء العراي مصطفى الكاظمي، الجلسة الاعتيادية السادسة والأربعين لمجلس الوزراء، جرى خلالها بحث تطورات الأحداث في البلاد، ومناقشة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال.

واستعرض الكاظمي في بداية الجلسة المستجدات السياسية والأمنية، ومناقشة عدد من القضايا المهمة في المجالات المتعددة، بينها ملفا الاقتصاد، والاستثمار.

كما شهدت الجلسة استعراض التقرير الوبائي، والإجراءات المتخذة لمواجهة جائحة كورونا، ومستجدات عمل لجنة تعزيز الإجراءات الحكومية في مجالات الوقاية، والسيطرة الصحية التوعوية.