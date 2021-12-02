استئناف الملاحة في مضيق البوسفور باتجاه واحد بعد تعليقها بسبب تعرض اسطنبول لرياح عاتية

أعلنت المديرية العامة لسلامة السواحل فتح مضيق البوسفور في إسطنبول أمام ملاحة السفن في اتجاه واحد (جنوب-شمال) إثر انحسار العاصفة.

أفادت المديرية في بيان، اليوم الثلاثاء،وصل تابناك نسخة منه، أنه تقرر فتح المضيق أمام حركة السفن المبحرة في اتجاه جنوب-شمال، اعتبارا من الساعة الـ 18.30 مساء اليوم بالتوقيت المحلي.

كما أشارت إلى فتح مضيق جناق قلعة في الاتجاهين، اعتبارا من الساعة الـ 15.00 عصر اليوم.

وأغلقت السلطات التركية، الإثنين، مضيق البوسفور أمام عبور السفن اعتبارا من الساعة 14.30 بالتوقيت المحلي، بسبب سوء الأحوال الجوية.

وأعلنت رئاسة إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد"، الثلاثاء، مصرع أربعة أشخاص وإصابة 46 آخرين، جراء العاصفة التي تضرب مدينة إسطنبول منذ يومين.

وأدت الرياح في اسطنبول إلى تطاير 528 سقف بناء، وسقوط 839 شجرة، و44 إشارة ولوحة مرورية، وتضرر 39 مركبة، وانهيار 12 جدارا استناديا وطريقا.