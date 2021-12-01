لجان المقاومة الشعبية: إيران تمثل طريق الكرامة في مقابل طريق التطبيع

تصريح/تابناك_أشاد القيادي في لجان المقاومة الشعبية محمد البريم، اليوم الثلاثاء، بانسحاب وفد مجلس الشورى الإيراني، من اجتماعات الجمعية العامة لاتحاد البرلمان الدولي؛ رفضاً لوجود وفد الكيان الإسرائيلي، وتزامناً مع إلقاء كلمة رئيس وفد الاحتلال، آفي ديختر.

وانسحب الوفد الإيراني المشارك في اجتماعات الجمعية العامة لاتحاد البرلمان الدولي المنعقد في العاصمة الإسبانية مدريد، أثناء كلمة رئيس وفد الاحتلال.

وشدد البريم على أن إيران "تمثل طريق الكرامة والعزة والمقاومة والوقوف إلى جانب مظلومية الشعب الفلسطيني"، في مقابل "طريق التطبيع والخزي والسقوط الذي تمارسه الأنظمة العربية".

وطالب القيادي فى لجان المقاومة الشعبية "كل شعوب الأمة وكل برلمانات الأمة بأن تحذو حذو إيران في موقفها الصارم المناصر للقضية الفلسطينية".