لجنة الطاقة: لا قيود على تنمية القدرات في محطات الطاقة النووية

أكد عضو لجنة الطاقة في البرلمان الايراني، مالك شريعتي، أن لا قيود على تنمية القدرات في محطات الطاقة النووية، وقال إن الاستفادة من هذه القدرات هو للأغراض السلمية، وتأمين الحاجة الكهربائية للبلاد، كالصناعات والمنازل والتجارة، الأمر الذي يتطلب رفع حجم انتاج الكهرباء، وهو واجب قانوني من جهة، ومن جهة اخرى التزام بتوجيهات قائد الثورة برفع انتاج الكهرباء.

وفي تصريحات لتابناك، أشار شريعتي الى ان أساس الصناعة النووية أصبح محلي بالكامل، وبذلك يمكننا تطويره بأنفسنا، مؤكدًا أن طهران لن تغلق باب التعاون مع الدول التكنولوجية، وعند الحاجة نستفيد منها.