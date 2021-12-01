انطلاق أعمال المؤتمر الرابع للاتحاد العربي للمدن والمناطق الصناعية

يناقش المؤتمر الرابع للاتحاد العربي للمدن والمناطق الصناعية العربية الذي ينعقد في فندق داما روز بدمشق تجارب الاستثمار الناجحة وحوافزه في المدن والمناطق الصناعية العربية والتكامل الاقتصادي العربي في هذا المجال.

وفقا لما أفادته تابناك_كما يركز المشاركون في المؤتمر من مسؤولين ورجال أعمال ومستثمرين عرب وسوريين على دور المدن والمناطق الصناعية العربية في إحداث نقلة نوعية في استراتيجية الصناعة العربية ودور تكنولوجيا ونظم المعلومات والتقانة وصناعة البرمجيات وإدارة المعلومات في تطوير الأعمال لجذب الاستثمارات ودورها في سرعة وتحسين الأداء.

وينظم المؤتمر الاتحاد العربي بالتنسيق والتعاون مع اتحاد الصناعات الكيميائية والبتروكيميائية واتحاد تكنولوجيا المعلومات واتحاد القياس والمعايرة برعاية الأمانة العامة لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية تحت شعار (الاستثمار في المدن الصناعية العربية ودوره في إحداث نقلة نوعية في استراتيجية الصناعة العربية).