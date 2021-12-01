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البلاد تسجل اول حالة بمتحور أوميكرون وإغلاق الحدود والمطارات أمام جميع الزوار الأجانب

أكدت اليابان اليوم الثلاثاء أول حالة إصابة بالمتحور الجديد "أوميكرون" في أراضيها.
رمز الخبر: ۶۱۱۴۰
تأريخ النشر: 30 November 2021

وفقا لما أفادته تابناك_كانت الحكومة اليابانية قررت إغلاق حدودها أمام جميع الزوار الأجانب، لمنع انتشار متحور كورونا الجديد "أوميكرون"، اعتبارا من يوم غد الأربعاء.

ودفع متحور فيروس كورونا الجديد الذي اكتشف في جنوب إفريقيا، والذي أطلقت عليه منظمة الصحة العالمية تسمية "أوميكرون"، عددا من الدول إلى الاستنفار والإسراع باتخاذ إجراءات جديدة، في محاولة لدرء مخاطر تفشيه.

ورغم إجراءات حظر السفر، إلا أن العديد من الدول أعلنت ظهور إصابات بالمتحور "أوميكرون" على أراضيها، مع فرض العديد من التحذيرات بضرورة الحيطة واتباع الإجراءات الوقائية ودعوة مواطنيها إلى أخذ اللقاحات.

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