صالح يشدد على ضرورة دعم الحوار الإقليمي لتخفيف التوترات

أكد الرئيس العراقي برهم صالح، خلال استقباله مبعوث الرئيس الروسي للشرق الأوسط ميخائيل بوغدانوف، على ضرورة دعم الحوار الإقليمي لتخفيف التوترات.

أكد الرئيس العراقي برهم صالح، اليوم الثلاثاء، على ضرورة دعم الحوار الإقليمي لتخفيف التوترات.

وذكر مكتبه الإعلامي في بيان،وصل تابناك نسخة منه، أن"الرئيس صالح، استقبل نائب وزير الخارجية الروسي المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط ميخائيل بوغدانوف، وفي مستهل اللقاء، نقل بوغدانوف، تحيات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى الرئيس برهم صالح، فيما حمّل رئيس الجمهورية بوغدانوف تحياته إلى الرئيس بوتين".

وأوضح البيان أن "اللقاء، بحث العلاقات بين البلدين الصديقين وتعزيزها في المجالات كافة، والتعاون في مجال الأمن والدفاع واستعراض التعاون الاقتصادي والتجاري والثقافي وبما يعود بالمنفعة لكلا البلدين والشعبين، والإشارة إلى أعمال اللجنة العراقية الروسية المشتركة ومتابعة توقيع الاتفاقيات والتفاهمات التي تتوصل إليها".

وأضاف: "تم بحث التطورات في المنطقة ذات الاهتمام المشترك، حيث أكد رئيس الجمهورية على "ضرورة الحفاظ على الحوار والتلاقي في قضايا المنطقة وتخفيف التوترات التي تكتنفها، والعمل المشترك لمواجهة تحديات الإرهاب والاقتصاد والمُناخ".

وقال صالح إن"العراق ينطلق من علاقات متوازنة تدعم أمن واستقرار المنطقة المرتبط بشكل وثيق بأمن واستقرار العراق وسيادته، وإعادته لدوره المحوري الفاعل، والانطلاق نحو تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري ودعم فرص التنمية".

من جانبه، أكّد بوغدانوف "دعم بلاده لأمن واستقرار وسيادة العراق، والتطلع نحو تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين"، مشيداً "بالدور الإيجابي الذي يلعبه العراق على الساحة الإقليمية".