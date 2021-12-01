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مؤتمر صحفي مشترك لوزراء الاتصالات بمصر والاردن والعراق حول الاتفاق بين البلدان الثلاث

جمع مؤتمر في القاهرة وزراء الاتصالات لكل من العراق والأردن ومصر لمناقشة الربط البيني لهذه الدول.
رمز الخبر: ۶۱۱۳۰
تأريخ النشر: 30 November 2021

وفقا لما أفادته تابناك_اعلن وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصري عمرو طلعت اتفاق بلاده مع العراق والاردن على التعاون في مجالات الذكاء الاصطناعي وبناء القدرات الرقمية والربط البيني بين الدول الثلاث لتحقيق الوحدة الرقمية.

وذكرت وزارة الاتصالات المصرية في بيان لها ان الاتفاق جاء خلال محادثات موسعة جرت في القاهرة بين الوزير طلعت ووزير الاقتصاد الرقمي الاردني أحمد الهناندة ووزير الاتصالات العراقي أركان الشيباني حيث تم بحث سبل تعزيز التعاون وتعزيز العلاقات الثلاثية فى مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

ومن جانبه، قال وزير الاتصالات العراقي نقلا عن البيان أن التعاون في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يفتح الآفاق للتعاون فى محاور متعددة معربا عن تطلعه لاقامة شراكات بين القطاع الخاص في الدول الثلاث مع توفير الدعم من الحكومات لاقامة هذه الشراكات.

اما وزير الاتصالات الأردني فاعرب عن اهتمامه بالتعاون فى مجال الذكاء الاصطناعي وبناء القدرات الرقمية خاصة وأن بلاده فى مرحلة اعداد استراتيجيتها للذكاء الاصطناعي.

واشار البيان الى أن الوزراء الثلاثة أكدوا خلال الاجتماع أن هناك توجيهات من القيادات السياسية فى هذه الدول على اقامة "شراكات حقيقية ليعود بالمنفعة على مواطني هذه الدول".

واوضح ان الاجتماع الذي يعد الاول من نوعه يأتي فى اطار مسار قمم التعاون الثلاثي التى انطلقت أولى جولاتها فى القاهرة فى مارس من عام 2019 تحت رعاية قادة الدول الثلاث.

هذا واتفق الأردن مع مصر على تعزيز الربط الكهربائي بين البلدين لرفع القدرة الكهربائية إلى 1000 ميغاواط أو 2000 ميغاواط بدلا من 500 ميغاواط.

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