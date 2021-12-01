النص الأصلي
صفحه نخست » السیاسة
۴۹مشاهدات
‍ پ

عدد مقاعد التحالفات والأحزاب الفائزة وفق إعلان المفوضية العليا للانتخابات

كشفت ​النتائج النهائية​ للإنتخابات العراقية، أن لا تغيير في ترتيب التحالفات الفائزة.
رمز الخبر: ۶۱۱۲۷
تأريخ النشر: 30 November 2021

وفقا لما أفادته تابناك_أعلنت المفوضية العليا للانتخابات في العراق اليوم الثلاثاء أن دراسة الطعون أحدثت تغييرا بواقع خمسة مقاعد فقط عن نتائج الانتخابات الأولية التي أعلنتها المفوضية سابقا، حيث توزعت المقاعد الخمسة بين محافظات بغداد ونينوى وكركوك والبصرة وأربيل،

وحافظت الكتلة الصدرية بزعامة السيد مقتدى الصدر على المرتبة الأولى (73 مقعدا)، فيما جاء حزب تقدم بزعامة محمد الحلبوسي ثانيا (37 مقعدا)، وائتلاف دولة القانون ثالثا (33 مقعدا).

وأفادت النتائج أن "تحالف عزم حصل على مقعد جديد في بغداد، والإتحاد الوطني الكردستاني حصل على مقعدين جديدين".

وأشارت إلى "حصول تحالف الفتح على مقعدين جديدين"، مبينةًأن "تحالف تقدم برئاسة الحلبوسي حصل على 37 مقعدا في البرلمان".

وأكد النتائج، أن "دولة القانون بزعامة المالكي حصلت على 33 مقعداً في البرلمان، والحزب الديمقراطي الكردستاني على 31 مقعدا، والإتحاد الوطني الكردستاني على 18 مقعدا".

وفيما يلي نتائج الانتخابات البرلمانية العراقية وفقا لأرقام المفوضية العليا:
الكتلة الصدرية: 73
تحالف تقدم: 37
ائتلاف دولة القانون: 33
الحزب الديمقراطي الكردستاني: 31
تحالف كردستان: 17
تحالف الفتح: 17
عزم: 14
حراك الجيل الجديد: 9
امتداد: 9
إشراقة كانون: 6
تحالف العقد الوطني: 4
تحالف تصميم: 5
حركة بابليون: 4
تحالف قوى الدولة الوطنية: 4
حركة حسم للإصلاح: 3
تحالف جماهيرنا هويتنا: 3
جبهة تركمان العراق: 1
الأحزاب الفائزة بمقعد واحد: 16
عدد مقاعد الأفراد الفائزين: 43 (5 نساء و4 رجال)

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
الاسم:
البرید الإلکتروني:
* التعلیق:
آخرالاخبار
ميقاتي: لإبعاد الحكومة عن كل ما لا شأن لها به
وزير الصحة: اليمن واحدة بين ستين دولة تتوفى فيها نصف الأمهات خلال الولادة
المفوضية الاوروبية تحذّر من خطر "أوميكرون" وتطالب بتعزيز الإجراءات الوقائيّة
أبناء البيضاء يعتزون بوقوفهم ضد التحالف السعودي خلال زيارتهم لصنعاء
ارتفاع حصيلة ضحايا العاصفة في إسطنبول إلى 5 قتلى و63 جريحا
إصابة طفل بجروح بليغة بمديرية الجراحي بقصف ميليشيا التحالف السعودي على المدنيين
الحكومة التونسية تستعد لمواجهة الموجة الجديدة من فيروس كورونا
ولاة عدد من المحافظات يؤدون اليمين أمام الرئيس سعيد
المرشحون المستقلون لنقابة المحررين: ترشحنا جاء لفرض عملية إنتخابية ديمقراطية
"سوناطراك" تعلن فتح تحقيق حول حادث مصفاة سكيكدة
رصد ثاني إصابة بمتحوّر "أوميكرون" من فيروس كورونا وإجراءات حكومية صارمة
القيادي فى الجبهة الشعبية جميل مزهر: العودة للإتفاق النووي انتصار للسياسةالايرانية
رئيسة الحكومة تبحث مع رئيسة مكتب البنك الأوروبي لإعادة الاعمار سبل التعاون المالي والمساندة
السلطات الصحية ترصد أول إصابة بمتحور "أوميكرون" لمواطن قادم من شمال إفريقيا
لافروف يصف تصريحات ستولتنبيرغ بالمتهورة ويعلق على إمكانية فرض عقوبات على كييف
كتائب حزب الله: الكاظمي لم يكن موجوداً في المنزل عند حدوث "الانفجار المفبرك" ونحذّر من المساس بحياة الضباط المكلفين بالتحقيق
تشييع فصائلي وحكومي وشعبي حاشد لجثمان القيادي صيام
استشهاد وجرح ستة مواطنين أفارقة بقصف قوى التحالف السعودي على صعدة
مجلس الوزراء يؤكد على صلاحية الحكومة الاتحادية حصراً بتنفيذ قرار حماية المنتج الوطني
إحياءات في يوم التضامن مع الشعب الفلسطيني وتأكيد على التمسك بالدولة وعاصمتها القدس
بايدن: المتحور "أوميكرون" مدعاة للقلق وليس للذعر
السيسي يؤكد أهمية منتدى التعاون الصيني الإفريقي في تعزيز التضامن المشترك لمواجهة آثار كورونا
الإفراج عن 31 أسيرا من أبناء مديريات محافظة البيضاء المحررة
وزير الخارجية يبحث ونظيره الاماراتي في القضايا السياسية بين البلدين
وزير الخارجية الايراني: سنواصل تطوير العلاقات مع الجوار
امیر عبداللهیان: جادون في مفاوضات فيينا للوصول الى اتفاق جيد
حركة الجهاد الاسلامي تشيد بموقف الوفد الإيراني خلال اجتماع الاتحاد البرلماني الدولي
الرئيس عون عرض مع عباس العلاقات اللبنانية - الفلسطينية
تكريم الطبيب اللبناني كامل مهنا لنضاله المستمر لأجل فلسطين
وقفة تضامنية في معتقل الخيام رفضاً لما يتعرض له الأسرى في سجون الإحتلال