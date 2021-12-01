عدد مقاعد التحالفات والأحزاب الفائزة وفق إعلان المفوضية العليا للانتخابات

كشفت ​النتائج النهائية​ للإنتخابات العراقية، أن لا تغيير في ترتيب التحالفات الفائزة.

وفقا لما أفادته تابناك_أعلنت المفوضية العليا للانتخابات في العراق اليوم الثلاثاء أن دراسة الطعون أحدثت تغييرا بواقع خمسة مقاعد فقط عن نتائج الانتخابات الأولية التي أعلنتها المفوضية سابقا، حيث توزعت المقاعد الخمسة بين محافظات بغداد ونينوى وكركوك والبصرة وأربيل،

وحافظت الكتلة الصدرية بزعامة السيد مقتدى الصدر على المرتبة الأولى (73 مقعدا)، فيما جاء حزب تقدم بزعامة محمد الحلبوسي ثانيا (37 مقعدا)، وائتلاف دولة القانون ثالثا (33 مقعدا).

وأفادت النتائج أن "تحالف عزم حصل على مقعد جديد في بغداد، والإتحاد الوطني الكردستاني حصل على مقعدين جديدين".

وأشارت إلى "حصول تحالف الفتح على مقعدين جديدين"، مبينةًأن "تحالف تقدم برئاسة الحلبوسي حصل على 37 مقعدا في البرلمان".

وأكد النتائج، أن "دولة القانون بزعامة المالكي حصلت على 33 مقعداً في البرلمان، والحزب الديمقراطي الكردستاني على 31 مقعدا، والإتحاد الوطني الكردستاني على 18 مقعدا".

وفيما يلي نتائج الانتخابات البرلمانية العراقية وفقا لأرقام المفوضية العليا:

الكتلة الصدرية: 73

تحالف تقدم: 37

ائتلاف دولة القانون: 33

الحزب الديمقراطي الكردستاني: 31

تحالف كردستان: 17

تحالف الفتح: 17

عزم: 14

حراك الجيل الجديد: 9

امتداد: 9

إشراقة كانون: 6

تحالف العقد الوطني: 4

تحالف تصميم: 5

حركة بابليون: 4

تحالف قوى الدولة الوطنية: 4

حركة حسم للإصلاح: 3

تحالف جماهيرنا هويتنا: 3

جبهة تركمان العراق: 1

الأحزاب الفائزة بمقعد واحد: 16

عدد مقاعد الأفراد الفائزين: 43 (5 نساء و4 رجال)