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عودة الشيخ المعتوق إلى الكويت بعد أكثر من ثلاثة أعوام قضاها في المنفى

عاد أمين عام التحالف الوطني الإسلامي الشيخ حسين المعتوق يوم السبت إلى الكويت بعد أكثر من ثلاثة أعوام قضاها في المنفى بسبب حكم قضائي صدر بسجنه عام 2018.
رمز الخبر: ۶۱۱۲۶
تأريخ النشر: 30 November 2021

وفقا لما أفادته تابناك_عاد المعتوق إلى الكويت بعد عفو أميري واسع شمل المتهمين في قضايا "اقتحام مجلس الأمة"، و"خلية العبدلي" و"التستر على خلية العبدلي".

وأظهرت صور احتشاد المئات من مناصري المعتوق في المطار، وفي منطقة الرميثية مقر سكنه لاستقباله.

كما توجه المئات من الكويتيين لتهنئته في حسينية البلوش بمنطقة الجابرية.

وكانت محكمة كويتية قضت بسجن الشيخ المعتوق في تشرين الثاني/ نوفمبر 2018 لمدة خمس سنوات، وأيدت محكمة الاستئناف في تموز/ يوليو 2019 الحكم، في قضية "التستر على المتهمين في خلية العبدلي".

وقضت المحكمة بسجن مرافق المعتوق، هاشم فاضل لمدة خمس سنوات أيضاً.

وكان الشيخ المعتوق ومرافقه قد غادرا البلاد قبل حكم الاستئناف، بعد رفع منع السفر الذي فُرض عليهما لحوالي سنة كاملة.

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