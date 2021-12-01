الرئيس الفيتنامي يصل موسكو ولقاء مرتقب مع بوتين لتبادل الاراء حول أحوال المنطقة

وصل الرئيس الفيتنامي نجوين شوان فوك، اليوم الثلاثاء، الى موسكو في زيارة يلتقي خلالها شخصيات سياسية أبرزها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لتبادل مختلف الاراء حول المنطقة.

وفقا لما أفادته تابناك_كان قد أعلن الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيجري محادثات مع نظيره الفيتنامي، اليوم الثلاثاء، وأنه "من المقرر مناقشة القضايا الملحة للشراكة الاستراتيجية الشاملة بين روسيا وفيتنام في مختلف المجالات، بما في ذلك الحوار السياسي والتعاون التجاري والاقتصادي والعسكري والتقني والعلمي والتكنولوجي والاتصالات الإنسانية، فضلا عن تبادل الآراء حول المنطقة".

ومن جانبه، قال الرئيس الفيتنامي في تصريح صحافي في وقت سابق، إنه يعتزم خلال الزيارة المرتقبة ولقائه بوتين في موسكو مناقشة ِالاتجاهات الاستراتيجية لتنمية العلاقات بين البلدين، مشيرا إلى أن فيتنام وروسيا تدعمان بعضهما البعض بشكل فعال في مكافحة وباء كورونا.