الخارجية تتوقع انطلاقة الألعاب الأولمبية الشتوية في موعدها رغم المتحور الجديد لفيروس كورونا

أعلن المتحدث باسم الخارجية الصينية توقّع بلاده إقامة دورة الألعاب الأولمبية الشتوية 2022 في الموعد المحدد رغم التحديات التي يمثلها ظهور المتحور الجديد لفيروس كورونا "أوميكرون".

وفقا لما أفادته تابناك_قال المتحدث تشاو لي جيان في إفادة صحافية، اليوم الثلاثاء: "أعتقد أن المتحور الجديد سيشكل تحديا لجهودنا للوقاية من الفيروس ومكافحته".

وتابع :"نظرا لأن الصين لديها خبرة في التعامل مع وباء كورونا والسيطرة عليه، أعتقد تماما أنها ستكون قادرة على استضافة دورة الألعاب الأولمبية الشتوية كما هو مقرر بسلاسة ونجاح".

وستقام الألعاب بين الرابع و20 فبراير بدون حضور جماهير من خارج البلاد مع وضع جميع الرياضيين والطواقم الفنية في فقاعة صحية يتم خلالها إجراء اختبارات يومية للكشف عن كوفيد-19.

وتطبق الصين واحدا من أكثر برامج الوقاية صرامة في العالم لاحتواء الوباء.