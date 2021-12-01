صالح وزيدان يؤكدان أهمية حسم الشكاوى والطعون الانتخابية

أكد الرئيس العراقي برهم صالح ورئيس مجلس القضاء الأعلى، اليوم الثلاثاء، أهمية حسم الشكاوى والطعون الانتخابية.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الجمهورية في بيان،وصل تابناك نسخة منه، أن "رئيس الجمهورية برهم صالح استقبل رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان ،وجرى التأكيد خلال اللقاء على أهمية حماية المسار الديمقراطي والسياقات الدستورية في حسم الشكاوى والطعون الانتخابية مع الأخذ في الاعتبار التزام أقصى درجات الحرص والحيادية في حسمها، وبما يعزز الثقة في العملية الانتخابية لتكون مساراً وخياراً سلمياً للبلد."

وأضاف البيان أنه "جرى التأكيد على أهمية تعزيز التماسك الوطني والتكاتف والحوار لبحث الاستحقاقات الوطنية المُنتظرة، وأهمّها تشكيل حكومة فاعلة تحمي مصالح البلد العليا، وتستجيب لتطلعات الشعب في تحسين الأوضاع المعيشية والخدمية".